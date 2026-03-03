Даже не боятся людей. В Киевской области увидели диких животных (фото, видео)

Обычно эти парнокопытные обитают в лесах

В Киевской области в Вышгородском районе увидели диких животных возле жилых домов. Косули бегали на территории дачного поселка Ровжи.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Заметим, что обычно дикие животные не подходят так близко к человеческим поселениям.

На видео видно, что несколько косуль бегало среди деревьев в поисках пищи, одна из них немного хромала. Животные вели себя спокойно и почти не реагировали на людей, даже проезжавший мимо автомобиль не испугал их. Косули возле поселка Ровжи ходили и ели сухие листья, кору деревьев и т.д.

Косуля в Киевской области. Фото: "Телеграф"

В то же время, что именно побудило диких животных подойти так близко к людям неизвестно, но вероятнее всего они искали пищу. При этом в ближайшей лесополосе лесники регулярно подкармливают косуль.

Что известно о косулях

Косули, или сарна – это вид млекопитающих из семьи оленьих. Довольно часто их называют дикими козами. Эти маленькие животные имеют легкое и утонченное телосложение, с относительно коротким туловищем. Уши длинные, заостренные; хвост почти отсутствует и незаметен. Окрас одноцветный — рыжий, зимой серый. Светлые волосы на ягодицах под хвостом образуют "зеркало". У телят окрас пятнистый. Шерсть густая.

Косуля

Самки безрогие. Рога у самцов прямые, небольшие, поставлены почти вертикально. Несут по 3 отростка в конечной части. В Европе и Украине обычно обитают в лесах, иногда выходят в степь.

