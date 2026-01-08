Избранник экс-регионала — владелица нескольких автомобилей и паркомест

Дмитрий Добкин — бывший член "Партии регионов", украинский пророссийский политик, народный депутат Украины и брат эксмера Харькова Михаила Добкина, называвшего майдановцев "веселыми клоунами". Его жена всегда была в тени мужа, однако из-за обнародованных деклараций можно понять, что она не бедная женщина.

Что следует знать

Елена Добкина более 20 лет остается в тени своего мужа

Во время редкого совместного интервью жена экс-нардепа призналась в музыкальных вкусах – любви к российским исполнителям

Согласно декларациям, Елена владеет элитной недвижимостью в Харькове, акциями крупных предприятий и значительной коллекцией ценных брендов и украшений

Жену экс-нардепа зовут Елена и в браке с Добкиным она уже более 20 лет. У супругов трое детей: Марко, Илья и Михаил. Елена редко появлялась с мужем на публичных мероприятиях, а если и была в сопровождении муж, крайне редко давала интервью.

Дмитрий Добкин с супругой и детьми. Фото: Инстаграмм Дмитрия Добкина

В сети есть архивный фрагмент, где Дмитрий Добкин "вышел в свет" со своей избранницей в 2021 году. Пара дала короткое интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" во время Джазового фестиваля.

Дмитрий Добкин с женой Еленой и младшим сыном. Фото: Инстаграмм Дмитрия Добкина

Тогда экс-нардеп откровенно признался: он понял, что политика — это не совсем его сфера, и не жалеет о переходе к другому образу жизни. Во время разговора Добкин вел себя раскрепощенно, тогда как его жена в большинстве своем молча улыбалась рядом, ответив лишь двумя короткими фразами на вопросы ведущей.

Интересным оказался музыкальный вкус супругов. Отвечая на вопрос о любимых исполнителях, Дмитрий уверенно назвал Святослава Вакарчука и Дашу Астафьеву. Его любимая жн предпочла российскую группу Zivert и певицу-предательницу Ани Лорак. В то же время бывший депутат добавил, что в караоке любит исполнять репертуар Гарика Сукачева — артиста, еще с 2014 года поддерживающего российскую агрессию на Донбассе и незаконно посещавшего аннексированный Крым.

Благодаря обнародованным декларациям можно составить довольно конкретную картину того, чем владела именно Елена Добкина. В частности, в ее собственности была квартира в Харькове площадью 420,8 м², приобретенная в 2012 году за более 1 млн гривен. Также четыре паркоместа, общей стоимостью около 297,5 тысячи гривен.

Декларация Дмитрия Добкина. Фото: youcontrol.com

Декларация Дмитрия Добкина. Фото: youcontrol.com

Также в декларации указано, что Елена владела акциями ЧАО "Владимир-Волынской птицефабрики", а также акциями Владимир-Волынской торговой компании. В декларации она также указывала на восемь часов, некоторые с драгоценными камнями, а также ювелирные украшения и шубу из соболя — это дает представление о образе жизни. Однако стоимость ни одного из часов или украшений не указана. Среди них бренды Bvlgari, Marc Jacobs, Rolex и т.д.

Декларация Дмитрия Добкина. Фото: youcontrol.com

Декларация Дмитрия Добкина. Фото: youcontrol.com

