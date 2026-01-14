Справа, яка може зачепити всю Раду: що говорять фракції після обшуків у Тимошенко

Є ризик, що справа Юлії Тимошенко загубиться в інформаційному просторі

Обшуки у лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко завершилися врученням підозри у пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів з інших фракцій за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

На тлі цього "Телеграф" звернувся по коментарі до представників парламентських фракцій, аби з’ясувати їхню оцінку ситуації.

Голова фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що справа може стати тестом для всієї антикорупційної системи.

"З одного боку, це демонструє, що в існуючій системі антикорупційної політики немає недоторканних. Якщо навіть керівника політичної сили запідозрено в корупційних діях, мають здійснюватися відповідні кроки для розслідування. З іншого боку, з огляду на політичний і життєвий досвід Юлії Володимирівни, варто очікувати, що ця справа буде максимально політизуватися", — зазначив він.

Юрчишин наголосив, що ключовим є наявність у антикорупційних органів достатньої доказової бази.

"Дуже важливо довести, що справи не лише відкриваються, а й доводяться до вироків. Практика фінансового мотивування голосувань у Верховній Раді всім відома, але її рідко вдається довести. Можливо, це буде показовий процес, хоча його намагатимуться подати як політичний тиск або як вплив міжнародних партнерів", — сказав депутат.

Запис розмови, ймовірно, Юлії Тимошенко з народним депутатом

Представниця фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна також підкреслила важливість завершення розслідування результатом.

"Головне, щоб НАБУ та САП довели цю справу до кінця. Плівки я ще не слухала, але факт існування корупції в парламенті всім відомий. Чи була Юлія Тимошенко залучена до цього — я не знаю. Вона багато років у політиці", — зазначила Южаніна.

За її словами, можливі мотиви слід шукати в середині парламентської більшості.

"Очевидно, що депутатів "Європейської солідарності" вона не підкупляла. А от серед "слуг" є достатньо тих, хто міг би голосувати всупереч позиції фракції або взагалі хотів би її залишити. Тому ще раз наголошу: потрібні докази і доведення справи до кінця, інакше є ризик, що про неї просто забудуть через кілька днів", — додала вона.

Член фракції "Слуга народу" Федір Веніславський утримався від оцінок по суті, пославшись на відсутність повної інформації.

"Як юрист, я не можу коментувати, не маючи повної інформації про обставини та підстави повідомлення про підозру. Водночас, якщо підстави є, це демонстрація ефективності та незалежності НАБУ і САП, які складно звинуватити в політичному переслідуванні опозиції, з огляду на підозри депутатам від правлячої партії за аналогічні дії", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ймовірне викриття на корупції глави фракції "Батьківщина" свідчить про те, що в Україні де-факто сформувалася нова гілка влади — антикорупційна. Історія з Тимошенко, за цією логікою, є лише першою серією значно ширшого процесу.