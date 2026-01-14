Верховная Рада назначила Федорова новым главой Минобороны. Что он обещает сделать

Он стал шестым по счету министром обороны, назначенным при президенте Зеленском

Верховная рада поддержала кандидатуру экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова на пост главы Минобороны Украины. Свои голоса за это решение отдали 277 нардепов.

Что нужно знать:

Федоров стал четвёртым министром обороны за время полномасштабной войны

Он был эффективным главой Минцифры и обещает важные изменения в работе оборонного ведомства.

Среди его обещаний – изменения в работе ТЦК, импульс для развития ВПК и т.п.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк. Федоров приносит присягу.

Как нардепы голосовали за назначение Федорова

Что Федоров обещал сделать в должности главы Минобороны

До своего назначения Федоров поделился своим видением задач, стоящих перед ним как перед министром обороны. По его словам, его команда найдет деньги для того, чтобы повысить финансовое обеспечение военных.

Изменения в работе ТЦК

Также он заявил, что после консультации с президентом и профильным комитетом, в ближайшее время будут предложены обновления в работе ТЦК.

Ресурсы для достижения целей в войне

По словам Федорова, все, кто будет помогать достичь согласованных президентом Владимиром Зеленским "целей войны", получат необходимые ресурсы для движения вперед. Кто не справится – покинет систему.

Системе обороны нужны реальные, видимые изменения, которые ощущаются на уровне личного состава, уменьшают внутренний "ад" системы и реально улучшают способность армии и состояние служащих в ней людей. Михаил Федоров

Развитие ВПК

По словам нового министра, развитие украинского ВПК выйдет на новый уровень. defense tech станет ключевой индустрией Украины на мировых рынках и драйвером экономического роста государства.

defense tech – это сфера оборонных технологий, охватывающая разработку, производство и внедрение инновационных решений для военной сферы. От дронов, робототехники, кибербезопасности до искусственного интеллекта и новых материалов с целью повышения безопасности и эффективности армии.

Нам еще предстоит домашняя работа, чтобы создать украинскую ПВО и свой артвыстрел с лазерной наводкой. Это позволит артиллерии работать точнее, быстрее и эффективнее, уменьшая риски для наших военных. И это задача от президента, — говорил Федоров

Привлечение предпринимателей к оборонному производству

Он подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы привлечь максимальное количество предпринимателей в оборонное производство. Больше конкуренции — более высокое качество и более доступная цена. Лишь четко считая и соблюдая математику войны, мы сможем обойти врага благодаря асимметрии и эффективности, сказал Федоров.

Проблемы Минобороны

Минобороны попадает в мои руки с дефицитом только по выплатам 300+ млрд, 2 млн украинцев в розыске и 200 тысяч в СЗЧ. Нам нужно решить эти проблемы, чтобы двигаться дальше, — Федоров

Как сообщал "Телеграф", 13 января, во время выступления Михаила Федорова в Верховной Раде народные депутаты не проявили интереса к его словам. Вместо этого они занимались своими делами.