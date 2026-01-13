Чем заняты нардепы? В Раде объяснили, почему не слушали Федорова (видео)

Стало известно, что происходит под куполом

Во вторник, 13 января, во время выступления Михаила Федорова в Верховной Раде народные депутаты не проявили интереса к его словам. Вместо этого они занимались своими делами.

Соответствующее видео появилось в сети. Министр цифровой трансформации отчитывался о своей работе.

Парламентарии переговаривались между собой и часто перемещались по залу заседаний. На кадрах видно, что даже члены президиума, в частности спикер ВР Руслан Стефанчук, были заняты посторонними разговорами.

"Найдите на видео хоть одного депутата, внимательно слушающего выступление потенциального министра обороны Михаила Федорова",

При этом Украина четвертый год находится в состоянии изнурительной войны. Автор отметил, что Министерство обороны имеет стратегическое значение в вопросе выживания и устойчивости страны.

"Телеграфу" стало известно, что на камеру попало заслушивание Федорова по поводу его увольнения с должности министра цифровой трансформации. Источник издания в парламенте прокомментировал странное поведение депутатов:

"Решение о его увольнении (для дальнейшего назначения) уже было оговорено. Интриги особой и вопросов по его предыдущей должности нет. Но есть много вопросов у депутатов о других перестановках. Народ общается, пытается понять, что к чему, обмениваясь информацией".

Верховная Рада действительно поддержала отставку Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации. "За" – проголосовали 270 голосов народных избранников.

Голосование за увольнение Федорова

Однако парламент не смог проголосовать за то, чтобы сразу перейти к его назначению министром обороны Украины. За эту инициативу отдали свои голоса лишь 206 нардепов из 226, необходимых для принятия решения.

По информации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, кадровые вопросы на сегодня сняли. В среду, 14 января, состоится следующая попытка провести соответствующие назначения.

Он отметил, что после 16:00 много народных депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа" просто разошлись.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, почему пока не планируют назначать Хмару главой СБУ и с чем это связано.