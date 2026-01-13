Чим зайняті парламентарі? У Раді пояснили, чому не слухали Федорова (відео)

Стало відомо, що відбувається під куполом

У вівторок, 13 січня, під час виступу Михайла Федорова у Верховній Раді народні депутати не виявили інтересу до його слів. Натомість вони займалися своїми справами.

Відповідне відео з’явилося у мережі. Міністр цифрової трансформації звітував про свою роботу.

Парламентарі переговорювалися між собою і часто переміщалися залом засідань. На кадрах видно, що навіть члени президії, зокрема речник ВР Руслан Стефанчук, були зайняті сторонніми розмовами.

"Знайдіть на відео хоч одного депутата, який уважно слухає виступ потенційного міністра оборони Михайла Федорова", — йдеться у публікації.

При цьому Україна четвертий рік перебуває у стані виснажливої війни. Автор зазначив, що Міністерство оборони має стратегічне значення у питанні виживання та стійкості країни.

"Телеграфу" стало відомо, що на камеру потрапило заслуховування Федорова щодо його звільнення з посади міністра цифрової трансформації. Джерело видання в парламенті прокоментувало дивну поведінку депутатів:

"Рішення про його звільнення (для подальшого призначення) вже було обговорено. Інтриги особливої та питань щодо його попередньої посади немає. Але є багато питань у депутатів про інші перестановки. Народ спілкується, намагається зрозуміти, що до чого, обмінюючись інформацією".

Верховна Рада справді підтримала відставку Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації. "За" – проголосували 270 голосів народних обранців.

Голосування за звільнення Федорова

Проте парламент не зміг проголосувати за те, щоб одразу перейти до його призначення міністром оборони України. За цю ініціативу віддали свої голоси лише 206 нардепів із 226, необхідних для ухвалення рішення.

За інформацією нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, кадрові питання на сьогодні зняли. У середу, 14 січня, відбудеться наступна спроба здійснити відповідні призначення.

Він зазначив, що після 16:00 багато народних депутатів, переважно з фракції "Слуга народу" просто розійшлися.

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді розповіли, чому поки що не планують призначати Хмару головою СБУ і з чим це пов’язано.