Графики ослабили, но не всем. Как отключают свет в Украине 23 февраля
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В понедельник, 23 февраля, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:
- Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
- Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за погрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Киевская область
Винницкая область
Днепропетровская область
Житомирская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Одесская область
В некоторых районах Одесчины экстренные отключения, часть одесситов уже неделю без света. Для других график предварительно таков:
Полтавская область
Сумская область
Тернопольская область
Общего графика отключения электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально в свой адрес проверять, когда именно планируется отключение света.
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению экспертов, российские удары в скором времени могут также сосредоточиться на водоснабжении, а не только на электричестве.