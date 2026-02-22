У Путина похвастались его "порядочностью". 8 цитат, почему с этим можно поспорить

За время пребывания во власти в России Путин не раз дерзко себя вел и высказывался относительно своих визави

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимание на Владимира Зеленского и равняться на Владимира Путина. Он отметил "дипломатичность" российского президента.

Также, по его словам, президент РФ всегда держится в рамках приличия и никогда не позволяет себе плохих слов в адрес глав других государств. "Телеграф" собрал некоторые факты, свидетельствующие об обратном.

Президент Украины Владимир Зеленский в своих интервью подверг критике российских и европейских политиков. В частности, размышлял о смерти Путина и обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он думает не об укреплении армии своей страны, а "вероятно, об увеличении собственного живота".

Владимир Зеленский

Комментируя эти высказывания, Песков призвал "равняться на Путина". Он также посоветовал россиянам не обращать внимания на слова президента Украины.

"Давайте не будем обращать внимание на Зеленского. У нас есть наш президент – президент Путин. Он всегда держится в рамках приличия, никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес глав других государств. Какими бы они ни были достойными этих плохих слов. И давайте таки равняться на нашего президента", — сказал Песков.

Дмитрий Песков и Владимир Путин

Так ли это действительно? Далее вашему вниманию несколько фактов, свидетельствующих об ином.

Запугивание Меркель

В 2007 году во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая панически боится собак, Путин завел в комнату своего лабрадора Кони. Пес несколько раз подходил к Меркель, после чего та замирала и, казалось, прекращала слушать главу Кремля. Тогда мир облетели фото лица канцулера, на котором читался нескрываемый страх.

Ангела Меркель, лабрадор Кони и Владимир Путин

Позже Путин сказал, что не знал о ее страхе и был убежден, что Меркель будет приятно, если Конни будет рядом. В свою очередь, Меркель считает, что Путин сознательно впустил собаку, зная о ее страхе, ведь российская сторона была предварительно предупреждена об этом.

"Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе такую душевную боль. Напротив, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора",– сказал он, скрывая улыбку.

Угрозы Саакашвили

В 2008 году президент Франции Николя Саркози встречался с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, пытаясь убедить Россию приостановить боевые действия в Грузии и не захватывать Тбилиси. Саркози сказал Путину, что Россия не должна устранять Саакашвили, потому что мир этого не допустит. На что Путин ответил: "Я этого Саакашвили подвешу за яйца. Почему бы и нет. Американцы повесили Саддама Хусейна", — заявил тогда Путин.

Владимир Путин и Николя Саркози. Фото АР

Сексизм в отношении Хиллари Клинтон

В 2014 году Путин сказал, что с женщинами лучше не спорить. Так он ответил на слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, сравнившей действия Путина в Крыму с действиями Гитлера в Чехословакии.

"Госпожа Клинтон никогда не была деликатной в своих заявлениях. Когда люди переходят границу – это не потому, что они сильные, а потому что слабые. Но, возможно, слабость – это хорошее качество для женщины", – заявил Путин.

Хиллари Клинтон и Владимир Путин. Фото BBC

Детские упреки Байдену

В 2021 году Путин прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего его убийцей. Путин ответил фразой "кто как обзывается, тот так и называется".

"Вот, вы знаете, я вспоминаю – в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как отзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий у нее – психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества", – сказал Путин.

Джо Байден и Владимир Путин. Коллаж РадиоСвобода

Неоднозначные заявления о Зеленском

В феврале 2022 года Путин открыто нахамил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сравнив его с героиней матерной российской частушки. Тогда он говорил, что в Украине никак не могут решить, будут ли соблюдать Минские соглашения, мол "ни один пункт не нравится", однако "нравится или не нравится, а выполнять придется".

"В Киеве то говорят, что будут придерживаться, то говорят, что это разрушит их страну, и президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе не получится", — подчеркнул Путин.

Позже глава Кремля заявил, что его выражение "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица" не имело "личностного измерения". И, вообще, он "никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности".

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Обида на G7

Уже после полномасштабного вторжения в Украину Путин прокомментировал слова лидеров стран G7, которые накануне на саммите высмеяли диктатора за фото с голым торсом верхом на коне, заявив, что для того, чтобы продемонстрировать свою "крутизну", им тоже нужно сфотографироваться без верхней одежды. Он сказал, что не знает, как лидеры G7 "хотели раздеться" на саммите, но думает, что "это было бы отвратительное зрелище".

"Я не знаю, как они хотели раздеться – по пояс или ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае", – заявил тогда Путин.

Владимир Путин в Туве, 2009 год. Фото РадиоСвобода

Образ всего еврейского народа

В июне 2023 года Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа", потому что, по его словам, некоторые евреи считают украинского президента недостойным иметь принадлежность к этому этносу. Путин пытался унизить украинского президента, однако вызвал отрицательную реакцию евреев по всему миру.

Оскорбления европейцев

В декабре 2025 года Путин назвал европейцев "подсвинками". В своем выступлении он утверждал, что якобы предыдущая администрация США "сознательно привела дело до вооруженного конфликта". Вероятно, имея в виду войну, которую Россия начала против Украины. Он также подчеркнул, что "европейские подсвинки" подключились к администрации Белого дома, чтобы "развалить" Россию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена Виктора Орбана. Она родила ему четырех дочерей и сына.