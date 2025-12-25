Руководил Минобороны во время АТО: где сейчас Полторак, которого Россия объявили в розыск (фото)
В 2019 году Полторак ушел в отставку
Степан Полторак возглавлял Министерство обороны Украины с 2014 по 2019 год, сменив на посту Валерия Гелетея. Именно на этот период пришлось начало вооруженной агрессии России на Донбассе. Но сейчас бывший чиновник не появляется в информационном пространстве.
- Степан Полторак был командующим Национальной гвардией Украины, а затем министром обороны
- В 2019 году чиновник подал в отставку и с тех пор ведет непубличный образ жизни
- В 2025 году экс-министра обороны в России объявили в розыск
Степан Полторак — что о нем известно
Украинский чиновник Степан Полторак родился в 1965 году в селе Веселая Долина в Одесской области. Военное образование получил в училище МВД СССР в Кирове, после чего начал службу и постепенно поднимался по карьерной лестнице, пройдя путь от командира взвода до руководителя крупных воинских подразделений.
В начале 2000-х Полторак занял один из ключевых постов в системе МВД Украины, возглавив Академию внутренних войск. Широкую известность он получил после Революции Достоинств. В 2014 году и. о. президента Александр Турчинов назначил его командующим Национальной гвардией Украины, а вскоре Полторак получил звание генерал-полковника.
В том же году он возглавил Министерство обороны Украины. Перед назначением Полторак прошел проверку на детекторе лжи, став первым министром в Украине, который публично согласился на такую процедуру. Позже президент Петр Порошенко присвоил ему звание генерала армии и включил в состав Совета национальной безопасности и обороны.
Период его работы совпал с началом российской военной агрессии на Донбассе. Полторак ездил в зону АТО и регулярно комментировал ситуацию на поле боя, став одним из ключевых лиц военного руководства Украины.
Параллельно он занимался реформированием армии, ориентируя ее на стандарты НАТО и адаптацию к условиям войны.
В октябре 2018 года Степан Полторак был уволен с военной службы указом экс-президента Петра Порошенко. Но после этого остался руководить Министерством обороны как гражданское лицо. В 2019 году Полторак подал в отставку.
Где сейчас Степан Полторак и чем занимается
После ухода из политики Степан Полторак выбрал непубличный образ жизни. Он практически исчез из медийного пространства.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину Полторак делал публикации на своей странице в Facebook, призывая украинцев к единству и поддержке ВСУ.
Последняя его публикация датирована 6 декабря 2022 года. В тот день Полторак поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины, поблагодарил их за службу и выразил признательность за стойкость и преданность стране.
В августе 2025 года имя экс-министра вновь появилось в новостной повестке. МВД России объявило в розыск четырех бывших министров обороны Украины, занимавших эту должность с 2014 года. В соответствующей базе ведомства появился Михаил Коваль, Степан Полторак, Андрей Загороднюк и Валерий Гелетей.
