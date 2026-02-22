Цены рухнули почти вдвое: где очень выгодно можно купить твердый сыр

Срок действия акции имеет временные ограничения

В сети супермаркетов NOVUS действует акция на популярный сорт сыра. Благодаря этому предложению можно сэкономить почти половину обычной стоимости товара.

"Телеграф" узнал, какой именно молочный продукт подпадает под скидку. В списке только одна позиция.

Что нужно знать:

В NOVUS действует акция на популярный сыр

Предложение позволит сэкономить значительную сумму

Стоимость продукта снижена на 42%

Немецкий сыр Гауда Zijerveld жирностью 48% сейчас можно приобрести за 279 гривен вместо 479 гривен за 1 килограмм. Таким образом скидка составляет 42%. Акционная цена действует при доставке по 4 марта 2026 года.

Выгодное предложение на сыр Гауда в NOVUS

Как правильно хранить сыр

Важное правило, которое поможет вам хранить сыр – ей продукт должен "дышать". Поэтому ни в коем случае не заворачивайте его в пищевую пленку, фольгу или пластик. Так вы можете хранить твердый сыр свежим гораздо дольше. В то же время, из-за пластика этот продукт получает неприятный "химический" вкус.

Избегайте резких перепадов влажности и температуры. Поэтому всегда правильно обертывайте сыр и храните в специальных ящичках для сыра или контейнерах на нижней полке холодильника или в дверце.

Сколько времени можно хранить сыр в холодильнике

Полутвердые сыры типа гауды могут храниться в холодильнике довольно долго. При правильной упаковке — до двух недель.

В NOVUS широкий ассортимент сыров

Можно ли хранить сыр в морозилке

Твердые и полтвердые сыры, такие как Чеддер, Пармезан, Гауда можно замораживать на 2-3 месяца. Лучший вариант – в натертом виде или порционными кусками в герметичной упаковке. После размораживания сыр идеально подходит для горячих блюд (пиццы, соусов), но не для нарезки.

Как правильно замораживать сыр:

Натертый сыр: Лучший вариант для хранения. Натрите творог, положите в зип-пакет, удалите воздух и заморозьте. Так его удобно брать порциями для блюд.

Блоками: Плотно заверните сыр в пергамент, фольгу или вакуумный пакет, чтобы избежать "ожогов" от мороза.

Нарезанный: Каждый ломтик можно переложить пергаментом, чтобы они не слиплись.

Как правильно разморозить сыр

Размораживайте сыр медленно – в холодильнике в течение ночи, а не при комнатной температуре. Важно помнить, что повторно замораживать сыр не рекомендуется.

