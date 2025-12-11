Укр

Хотел возглавить Харьков и скандалил с Кернесом: где сейчас экс-министр МВД Аваков и как изменился (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Аваков не занимается политикой уже несколько лет

Арсен Аваков — один из самых известных "ветеранов" украинской политики, возглавлявший Министерство внутренних дел на протяжении семи лет. Но сейчас экс-чиновник почти не появляется в публичном пространстве.

Что известно:

  • Арсен Аваков возглавлял Харьковскую обладминистрацию, был народным депутатом и с 2014 по 2021 года руководил Министерством внутренних дел
  • Аваков конфликтовал с Михеилом Саакашвили и Геннадием Кернесом, которому проиграл выборы за кресло мэра Харькова в 2010 году
  • После 2021 года Аваков отошел от политики и с началом полномасштабной войны помогал ВСУ, но сейчас редко ведет соцсети

Арсен Аваков — что о нем известно

Политическую карьеру Арсен Аваков начал в 2002 году, став членом исполкома Харьковского горсовета, а во всеукраинскую политику пришел после Оранжевой революции 2004 года, возглавив Харьковскую облгосадминистрацию. С 2014 по 2021 год Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины. Его политическая деятельность запомнилась многими яркими моментами и конфликтами.

Арсен Аваков в молодости
Арсен Аваков в молодости

У бывшего чиновника был давний конфликт с экс-мэром Харькова Геннадием Кернесом. Аваков боролся с ним за пост на выборах 2010 года, баллотируясь как единый оппозиционный кандидат и руководитель местного отделения партии Юлии Тимошенко. Кампания вышла достаточно "грязной и горячей". Но Кернес выиграл выборы, набрав 30,09% против 29,46%, которые были за Авакова.

Арсен Аваков был депутатом Верховной Рады
Арсен Аваков был депутатом Верховной Рады

Оппозиция заявляла о фальсификациях результатов голосования, а экзитполы показывали победу Авакова, однако доказать это в судах не удалось.

Арсен Аваков и Геннадий Кернес в 2004 году
Арсен Аваков и Геннадий Кернес в 2004 году

Но конфликты между ними продолжались В 2014 году Кернес обвинил Авакова в организации покушения на него, а в 2016 году говорил, что земельное дело, по которому у него проводили обыски — это месть главы МВД.

В интервью "Украинской правде" Аваков рассказал, что причиной их конфликтов с Геннадием Кернесом были мировоззренческие расхождения:

У нас были постоянные конфликты. Причина – мировоззренческие расхождения. Рано или поздно это бы заискрило. Так и вышло….И мое имя в каждом интервью вспоминает по 20 раз. Его клинит

Арсен Аваков

Не менее громким в карьере Авакова стал конфликт с главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, который назвал главу МВД "вором", за что тот бросил в него стакан.

Арсен Аваков
Арсен Аваков конфликтовал с Саакашвили и Кернесом

Отметим, что на посту главы МВД отношение к Авакову было неоднозначным: его критиковали во время резонансных дел, включая убийства Кирилла Тлявова, активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета. В 2021 году Аваков подал в отставку.

Где сейчас Арсен Аваков и чем занимается

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Арсен Аваков включился в волонтерскую деятельность и помогал ВСУ. На странице в Facebook он давал отчетность о поставках на фронт дронов и другого оборудования.

Арсен Аваков после отставки
Арсен Аваков отошел от политики

В сентябре 2022 года экс-глава МВД продавал коллекционного вина, которые пережили обстрелы Харькова, а полученные средства направлял на закупку берцев для украинских бойцов.

Коллекция пережила бомбежки Харькова и уцелела, когда мой дом получил повреждения от рашистских налетов. Поэтому считаю, будет правильно обменять ее на помощь нашим бойцам, защищающим нашу землю от мрази

Арсен Аваков

Арсен Аваков сейчас
Арсен Аваков помогает ВСУ

В 2024 году стало известно о бизнесе Авакова в Карпатах, где его инвестиционная компания "Форсайт Инвест" купила предприятие "Карпатские золотые орешки". Оно занимается выращиванием лесных орехов на территории около 900 гектаров в Хустском районе. Его проект является одним из крупнейших в Украине в этой сфере.

Сейчас Аваков почти не присутствует в соцсетях и не показывается в публичном пространстве. В августе 2025 года он впервые за почти полгода сделал публикацию в Facebook.

Арсен Аваков как выглядит сейчас
Как сейчас выглядит Арсен Аваков

Экс-чиновник опубликовав фото с большим количеством украинских дронов с надписью "Паутинa" на коробках и пожелал им удачного полета.

Арсен Аваков не ведет соцсети
Арсен Аваков не ведет соцсети

"Телеграф" писал ранее, что известно об Анне Скороход, к которой пришло НАБУ. Она была замужем за россиянином и вылетела из "Слуги народа".

Теги:
#Харьков #МВД #Арсен Аваков #Геннадий Кернес