Хотел возглавить Харьков и скандалил с Кернесом: где сейчас экс-министр МВД Аваков и как изменился (фото)

Аваков не занимается политикой уже несколько лет

Арсен Аваков — один из самых известных "ветеранов" украинской политики, возглавлявший Министерство внутренних дел на протяжении семи лет. Но сейчас экс-чиновник почти не появляется в публичном пространстве.

Что известно:

Арсен Аваков возглавлял Харьковскую обладминистрацию, был народным депутатом и с 2014 по 2021 года руководил Министерством внутренних дел

Аваков конфликтовал с Михеилом Саакашвили и Геннадием Кернесом, которому проиграл выборы за кресло мэра Харькова в 2010 году

После 2021 года Аваков отошел от политики и с началом полномасштабной войны помогал ВСУ, но сейчас редко ведет соцсети

Арсен Аваков — что о нем известно

Политическую карьеру Арсен Аваков начал в 2002 году, став членом исполкома Харьковского горсовета, а во всеукраинскую политику пришел после Оранжевой революции 2004 года, возглавив Харьковскую облгосадминистрацию. С 2014 по 2021 год Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины. Его политическая деятельность запомнилась многими яркими моментами и конфликтами.

Арсен Аваков в молодости

У бывшего чиновника был давний конфликт с экс-мэром Харькова Геннадием Кернесом. Аваков боролся с ним за пост на выборах 2010 года, баллотируясь как единый оппозиционный кандидат и руководитель местного отделения партии Юлии Тимошенко. Кампания вышла достаточно "грязной и горячей". Но Кернес выиграл выборы, набрав 30,09% против 29,46%, которые были за Авакова.

Арсен Аваков был депутатом Верховной Рады

Оппозиция заявляла о фальсификациях результатов голосования, а экзитполы показывали победу Авакова, однако доказать это в судах не удалось.

Арсен Аваков и Геннадий Кернес в 2004 году

Но конфликты между ними продолжались В 2014 году Кернес обвинил Авакова в организации покушения на него, а в 2016 году говорил, что земельное дело, по которому у него проводили обыски — это месть главы МВД.

В интервью "Украинской правде" Аваков рассказал, что причиной их конфликтов с Геннадием Кернесом были мировоззренческие расхождения:

У нас были постоянные конфликты. Причина – мировоззренческие расхождения. Рано или поздно это бы заискрило. Так и вышло….И мое имя в каждом интервью вспоминает по 20 раз. Его клинит Арсен Аваков

Не менее громким в карьере Авакова стал конфликт с главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, который назвал главу МВД "вором", за что тот бросил в него стакан.

Арсен Аваков конфликтовал с Саакашвили и Кернесом

Отметим, что на посту главы МВД отношение к Авакову было неоднозначным: его критиковали во время резонансных дел, включая убийства Кирилла Тлявова, активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета. В 2021 году Аваков подал в отставку.

Где сейчас Арсен Аваков и чем занимается

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Арсен Аваков включился в волонтерскую деятельность и помогал ВСУ. На странице в Facebook он давал отчетность о поставках на фронт дронов и другого оборудования.

Арсен Аваков отошел от политики

В сентябре 2022 года экс-глава МВД продавал коллекционного вина, которые пережили обстрелы Харькова, а полученные средства направлял на закупку берцев для украинских бойцов.

Коллекция пережила бомбежки Харькова и уцелела, когда мой дом получил повреждения от рашистских налетов. Поэтому считаю, будет правильно обменять ее на помощь нашим бойцам, защищающим нашу землю от мрази Арсен Аваков

Арсен Аваков помогает ВСУ

В 2024 году стало известно о бизнесе Авакова в Карпатах, где его инвестиционная компания "Форсайт Инвест" купила предприятие "Карпатские золотые орешки". Оно занимается выращиванием лесных орехов на территории около 900 гектаров в Хустском районе. Его проект является одним из крупнейших в Украине в этой сфере.

Сейчас Аваков почти не присутствует в соцсетях и не показывается в публичном пространстве. В августе 2025 года он впервые за почти полгода сделал публикацию в Facebook.

Как сейчас выглядит Арсен Аваков

Экс-чиновник опубликовав фото с большим количеством украинских дронов с надписью "Паутинa" на коробках и пожелал им удачного полета.

Арсен Аваков не ведет соцсети

