Не только международные силы в Украине: о чем говорится в подписанном в Париже документе

Коалиция также согласилась продолжать оказывать критически важную долгосрочную военную помощь Украине

Во вторник, 6 января в Париже прошёл саммит "Коалиции желающих", на котором лидеры ряда стран подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после окончания войны. Однако есть и другие важные пункты.

Что нужно знать:

Речь идёт о подготовке к возможному развертыванию сил в воздухе, на море и на суше

Декларацию подписали Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер

В рамках поддержки планируется развитие "добровольной армии" численностью до 800 тысяч человек

Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с лидерами "коалиции желающих". По его словам, речь идет о подготовке к развертыванию этих сил в воздухе, на море и на земле. Кроме того он отметил, что эта перспектива пока далека. А их роль будет заключаться в "обеспечении определенной формы стабильности в первые дни после прекращения огня".

Декларация была подписана Владимиром Зеленским вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером.

Многонациональная сила для Украины

Формируется из вкладов желающих стран в рамках Коалиции для поддержки восстановления Вооруженных сил Украины и сдерживания агрессии. Было проведено координированное военное планирование для подготовки мероприятий заверения в воздухе, море и на земле, а также для восстановления Вооруженных сил Украины.

Меры заверения должны выполняться строго по запросу Украины после достижения надежного прекращения огня. Эти элементы будут возглавляться европейскими странами с участием неевропейских членов Коалиции и при поддержке США.

Согласно договорённостям, ключевым элементом будет долгосрочная поддержка Украины, прежде всего её Вооружённых сил, которые, по словам Макрона, останутся "первой линией обороны и сдерживания любой агрессии"

"Поэтому мы запланировали, на основе формата добровольной армии, 800 000 человек, тренировки, возможности и все средства, чтобы эта армия могла сдержать любую новую агрессию", — заявил он.

Поддержка Вооруженных Сил Украины

Коалиция согласилась продолжать оказывать критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение Вооруженным силам Украины для обеспечения их устойчивой возможности. Это будет включать, но не ограничиваться:

• долгосрочными оборонительными пакетами;

• поддержкой финансирования закупки вооружения;

• продолжением сотрудничества с Украиной по национальному бюджету для финансирования ВСУ;

• доступ к оборонным составам, способным быстро оказывать дополнительную поддержку в случае предстоящей вооруженной агрессии;

• оказание практической и технической поддержки Украине в строительстве оборонных укреплений.

О чем еще говорится в финальной декларации

Будет создана постоянная и надежная система мониторинга прекращения огня, в частности, с участием членов Коалиции желающих. Коалиция желающих также будет представлена ​​в Специальной комиссии, которая будет создана для реагирования на нарушения, определение ответственности и определение мер по устранению последствий.

Также есть договоренность насчет обязательства по поддержке Украины в случае предстоящей вооруженной агрессии России. Эти обязательства могут включать в себя использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, а также применение дополнительных санкций.

Кроме того, партнеры взяли обязательство углублять долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной, в частности: подготовку кадров, совместное производство оборонной продукции, включая использование соответствующих европейских инструментов, и разведывательное сотрудничество.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политолог объяснил, как США дожимают Украину.