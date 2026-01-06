Не только международные силы в Украине: о чем говорится в подписанном в Париже документе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Коалиция также согласилась продолжать оказывать критически важную долгосрочную военную помощь Украине
Во вторник, 6 января в Париже прошёл саммит "Коалиции желающих", на котором лидеры ряда стран подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после окончания войны. Однако есть и другие важные пункты.
Что нужно знать:
- Речь идёт о подготовке к возможному развертыванию сил в воздухе, на море и на суше
- Декларацию подписали Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
- В рамках поддержки планируется развитие "добровольной армии" численностью до 800 тысяч человек
Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с лидерами "коалиции желающих". По его словам, речь идет о подготовке к развертыванию этих сил в воздухе, на море и на земле. Кроме того он отметил, что эта перспектива пока далека. А их роль будет заключаться в "обеспечении определенной формы стабильности в первые дни после прекращения огня".
Декларация была подписана Владимиром Зеленским вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером.
Многонациональная сила для Украины
Формируется из вкладов желающих стран в рамках Коалиции для поддержки восстановления Вооруженных сил Украины и сдерживания агрессии. Было проведено координированное военное планирование для подготовки мероприятий заверения в воздухе, море и на земле, а также для восстановления Вооруженных сил Украины.
Меры заверения должны выполняться строго по запросу Украины после достижения надежного прекращения огня. Эти элементы будут возглавляться европейскими странами с участием неевропейских членов Коалиции и при поддержке США.
Согласно договорённостям, ключевым элементом будет долгосрочная поддержка Украины, прежде всего её Вооружённых сил, которые, по словам Макрона, останутся "первой линией обороны и сдерживания любой агрессии"
"Поэтому мы запланировали, на основе формата добровольной армии, 800 000 человек, тренировки, возможности и все средства, чтобы эта армия могла сдержать любую новую агрессию", — заявил он.
Поддержка Вооруженных Сил Украины
Коалиция согласилась продолжать оказывать критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение Вооруженным силам Украины для обеспечения их устойчивой возможности. Это будет включать, но не ограничиваться:
• долгосрочными оборонительными пакетами;
• поддержкой финансирования закупки вооружения;
• продолжением сотрудничества с Украиной по национальному бюджету для финансирования ВСУ;
• доступ к оборонным составам, способным быстро оказывать дополнительную поддержку в случае предстоящей вооруженной агрессии;
• оказание практической и технической поддержки Украине в строительстве оборонных укреплений.
О чем еще говорится в финальной декларации
Будет создана постоянная и надежная система мониторинга прекращения огня, в частности, с участием членов Коалиции желающих. Коалиция желающих также будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для реагирования на нарушения, определение ответственности и определение мер по устранению последствий.
Также есть договоренность насчет обязательства по поддержке Украины в случае предстоящей вооруженной агрессии России. Эти обязательства могут включать в себя использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, а также применение дополнительных санкций.
Кроме того, партнеры взяли обязательство углублять долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной, в частности: подготовку кадров, совместное производство оборонной продукции, включая использование соответствующих европейских инструментов, и разведывательное сотрудничество.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политолог объяснил, как США дожимают Украину.