У Путина осталось мало времени: почему 2026 год может стать решающим для войны в Украине

Политолог указал на критический дедлайн для Кремля

В 2026 году есть большие шансы на завершение активной фазы боевых действий. Сочетание экономического истощения России, ограниченного времени для Кремля и страха перед новой мобилизацией будет постепенно заставлять Путина отказываться от ставки исключительно на войну.

Такими выводами с "Телеграфом" поделился политолог Игорь Рейтерович. У главы РФ осталось совсем мало времени до дедлайна.

В 2026 году могут прекратиться боевые действия

По его мнению, 2026 год кажется перспективнее прошлого года относительно возможностей завершения войны. В начале 2025 года Трамп только пришел к власти и запустил процесс мирных переговоров, который потребовал некоторого времени.

"Поэтому мне кажется, что все же в 2026 году у нас будет завершение, давайте так это назовем, активной фазы боевых действий", – говорит Рейтерович.

Политолог уточняет, что не факт, что это будет какое-то мирное соглашение, но какая-то история с завершением активной фазы боевых действий может иметь место. Для этого есть несколько оснований.

Российская экономика начнет пожирать сама себя

"В 2026 году мы реально уже можем констатировать большие проблемы в российской экономике. Это признают российские экономисты, которые абсолютно провластны. Они говорят, что нет потенциала для роста, перекачки ресурсов из одной сферы в другую", — объясняет он.

По словам Рейтеровича, российская экономика переходит в состояние "каннибализации", то есть начнет пожирать сама себя. Из-за нехватки комплектующих россияне уже из трех танков на хранении делают один.

Игорь Рейтерович

"И то же у них уже с экономикой. Да, у них будет развиваться ВПК, они будут вливать туда и дальше деньги, но уже за счет других отраслей, которые, мягко говоря, не имеют никаких перспектив для развития. И этот фактор будет определяющим", — говорит эксперт.

У Путина совсем мало времени

Именно поэтому, отмечает Рейтерович, Путин так спешит и кричит о том, что "мы все решим на поле боя". Он понимает, что у него очень ограниченно время. И если за это время он не достигнет каких-либо определяющих успехов — придется садиться за стол переговоров. Но это не те переговоры, которые он себе представляет.

Политолог считает, что дедлайн для Путина – это конец зимы – начало весны. Буквально февраль-март. Уже тогда многое будет ясно.

Кремль не зря боится мобилизации

"Да, Россия может попытаться подготовиться к какому-то весеннему или даже летнему наступлению, но это придется уже делать исключительно за счет мобилизации. А мобилизация — это очень непопулярная тема, которой Путин боится", – говорит он.

По мнению Рейтеровича, отношение к мобилизации будет катастрофическим из-за того, что Путин разбаловал общество большими деньгами за войну. И теперь люди, которых начнут мобилизовать за 20 тысяч рублей в месяц, будут задавать вопросы, а что это вообще такое, если все остальные зарабатывали по 2-3 тысячи долларов, плюс стартовые выплаты.

"У российского бюджета уже таких денег нет. Сбросить все на регионы тоже не получается", – резюмирует политолог.

Ранее Рейтерович рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио ошибается, заявляя, что Штаты уже исчерпали потенциал давления на Россию. Ведь у Вашингтона есть в этом плане колоссальные ресурсы, однако в чем-то президент Дональд Трамп все же ошибся.