Декларація про миротворців в Україні та не тільки. Головне про підсумки саміту Коаліції охочих

ЄС сприятиме реалізації гарантій безпеки

У вівторок, 6 січня, у Парижі пройшло засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь 27 лідерів держав, а також керівництво ЄС і НАТО та представники США.

"Телеграф" зібрав головне про результати зустрічі та заяви політиків. Зауважимо, що засідання організував президент Франції Емануель Макрон.

Головне про зустріч Коаліції охочих

21:00 Переговори в Парижі продовжаться 7 січня, але у вужчому форматі. З української делегації лишаться керівник ОП Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, позаштатний радник керівника ОП з питань міжнародних комунікацій Олександр Бевз. Решта української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським відправляється на Кіпр.

20:50 Документи щодо гарантій безпеки для України вже готові. Найближчим часом відбудуться підписання, — Зеленський.

Спецпосланець Білого дому Віткофф заявив про "значний прогрес" за декількома напрямками роботи, включаючи рамкову програму за підсумками зустрічі Коаліції охочих.

20:40 Першою лінією стримування можливої російської агресії стануть ЗСУ, — Макрон.

За словами президента Франції, чисельність української армії після припинення війни становитиме 700 тис., західні партнери зобов’язалися забезпечити її підтримку. Іноземні сили з країн Коаліції охочих будуть розгорнуті "на землі, в повітрі та на морі для гарантування дотримання припинення вогню", додав Макрон.

Коаліція охочих готова взяти на себе зобов’язання про систему політичних і юридично зобов’язуючих гарантій для України, які почнуть діяти після припинення вогню, — президент Євроради Антоніу Кошта

20:30 На полях саміту Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Кір Стармер

Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України, — президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн

Пост Урсули фон дер Ляйєн

20:00 Постпред США при НАТО Меттью Вітакер прокоментував переговори щодо гарантій безпеки для України в Парижі.

"Ми можемо бути на порозі оборудки. Продовжуючи молитися за мир, ми також докладаємо всіх зусиль, щоб цей мир був стійким", – написав Вітакер у Х.

Допис Вітакера

19:50 Зустріч Коаліції охочих завершилась, повідомляє "Суспільне".

Для довідки

Коаліція охочих — це група держав, які об'єдналися для досягнення спільних цілей у підтримці України та гарантії її безпеки. В цю групу входять Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, представники США, ЄС та інші країни. Зазвичай на засідання Коаліції присутні лідери країни або представники.

