Первая жена умерла в 43, а вторая младше на 18 лет. Что известно о женщинах "голоса Майдана" Нищука

Бывший министр культуры болезненно пережил утрату

Бывший министр культуры Украины, украинский актер и "голос Майдана" Евгений Нищук был женат дважды. У него есть трое детей.

Что нужно знать:

Первая жена Евгения Нищука, актриса Оксана Батько, умерла в 2016 году

На момент смерти заслуженной артистке Украины было всего 43 года, у нее остался сын

Сейчас экс-министр культуры живет с актрисой Анастасией Блажчук и воспитывает двоих детей

Первая жена, которой не стало

В 2016 году ушла из жизни Оксана Батько-Нищук — украинская актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, заслуженная артистка Украины и жена экс-министра. Она родилась в 1973 году в Коломые, на Ивано-Франковщине, и посвятила свою жизнь сцене, где была известна тонкими и глубокими ролями.

Супруги вместе играли в спектаклях

В 2006 году Оксана вышла замуж за Нищука, а в браке у них родился сын Олекса (сейчас ему 30 лет). На момент трагедии актрисе было всего 43 года. По словам Евгения, ее уход стал следствием "любви, которая сделала ее уязвимой", а СМИ сообщали, что причиной смерти стала тяжелая болезнь. Оксану похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Актриса Оксана Батько-Нищук умерла от болезни

Евгений Нищук болезненно пережил утрату

Новая любовь

Со временем Нищук связал свою жизнь с украинской актрисой и певицей Анастасией Блажчук. Она моложе Евгения на 18 лет и сейчас ей 35. Ранее артистка играла в столичном Молодом театре, а теперь выходит на сцену Национального театра имени Ивана Франко.

Евгений и Анастасия на сцене. Фото: Молодий театр

В комментарии ТСН в 2025 году Нищук рассказал, что они не состоят в официальном браке, однако воспитывают двоих общих детей — 6-летнего сына Евгения и 3-летнюю дочь Анну.

Мы в гражданских отношениях, но этот вопрос я не обсуждаю. Я ничего не скрываю. У меня сложная история после потери жены, поэтому для меня это очень чувствительные вопросы, чтобы делать их достоянием общественности Евгений Нищук

Общих фото пары очень мало в интернете, однако на своих страницах в соцсетях Анастасия и Евгений делятся редкими снимками вместе с детьми.

Евгений с детьми и сыном от первого брака. Фото: instagram.com/nyshchukevhen

