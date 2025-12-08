Эпоха мира в Европе закончилась: Кулеба сказал, когда Путин начнет новое вторжение

Бывший глава МИД Украины объяснил парадокс, ускоряющий континентальную войну

Мирное время в Европе закончилось. Все большее число политиков в ЕС осознает приближение континентальной войны. Вторжение россиян должно начаться раньше, чем Европа окрепнет.

Что нужно знать:

Эпоха мира в Европе закончилась, считает эксглава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Цель Кремля – продемонстрировать лживость обещаний безопасности в НАТО

Российское нападение должно произойти до того, как Европа станет крепкой

Об этом в эфире "5 канала" рассказал эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Эпоха мира в Европе закончилась

По словам Кулебы, он с весны 2024 года говорил, что эпоха мира в Европе закончилась. Все идёт к тому, что в книгах по истории дипломатии называется континентальной войной.

"Когда я начал говорить об этом в январе, феврале, марте этого года во Франции, в Америке, Германии, большинство людей закатывало глаза", — сказал эксминистр.

Теперь о том, что будет война, начинают вслух говорить такие люди, как министр обороны Германии Борис Писториус. Кулеба считает, что это очень хорошо, потому что они наконец-то доносят до людей, что нужно готовиться тратить деньги из-за войны.

Зачем России нападать на Европу

Цель будет заключаться в том, считает дипломат, чтобы продемонстрировать европейцам: обещание безопасности в НАТО, обещание процветания и единства в Европе – это ложь.

"Итак, в чем логика. Ему (Владимиру Путину – ред.) не нужно будет захватить какую-то балтийскую страну, или часть Польши, или пробить коридор в Калининградскую область", – пояснил Кулеба.

По его убеждению, главе Кремля нужно всего лишь, чтобы 24 часа после начала боевых действий НАТО не смогло принять решение, что нужно делать, а Европейский Союз увяз в дискуссиях.

"Все рассыплется после 24 часов промедлений. Все, он достиг", – подчеркнул экс-министр.

Когда будет наступление

Бывший глава внешнеполитического ведомства уверен, что дату начала войны просчитать очень просто. Смысл состоит в том, чтобы напасть на противника, пока он слаб. То есть Путин не должен дать возможности своему врагу стать достаточно крепким, чтобы усложнить нападение.

"Поэтому когда европейцы объявляют программу перевооружения, укрепления обороны Европы, парадокс в том, что чем быстрее они будут двигаться к этой цели, тем больше они приближают российское нападение, потому что российское нападение должно произойти до того, как они станут крепкими", — пояснил Кулеба.

В то же время страны Европы не могут не ускорять движение к этой цели, потому что они остаются слабыми, чем тоже провоцируют нападение. Парадоксально, но это факт, убежден дипломат.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что победа России над Украиной подставит Европу под удар агрессора. Поэтому боевой опыт Украины должен быть востребован в НАТО и ее вступление в Альянс должно состояться как можно быстрее.