Главная цель достигнута? Действительно ли Путин готов закончить войну в Украине

Украина может остановить военную машину Кремля, говорит Портников

Есть только несколько условий, при которых глава России Владимир Путин будет готов к завершению войны в Украине. Но пока он не достиг своей главной цели – уничтожение Украины как государства.

Что нужно знать:

Путин не остановится, пока Украина не перестанет существовать

Главный союзник России в этой войне – время

Украина и мир могут остановить Москву и Путина

Об этом на канале "Орестократия" рассказал Виталий Портников, известный украинский журналист и публицист. По его словам, разговоры о завершении войны именно со стороны Путина сейчас неуместны и неправдивы.

Ведь Кремль не достиг своей главной цели в этой агрессии, поэтому ожидать, что военная машина Москвы вдруг остановиться не следует. На это указывает множество факторов и один из них заявления российского философа Александра Дугина. Он сказал, что в России уже готовят соответствующие департаменты для того, чтобы заниматься русификацией украинцев, готовятся учебники, люди. То есть, работа над уничтожением Украины не останавливается.

Портников отмечает, что здесь дело не только во введенном русском языке официальным государственным языком в Украине. Ведь учебники можно напечатать на русском и в Киеве, но Кремлю важно и их содержание. Все должно быть согласовано с Москвой.

"Цель Путина — ликвидация украинской государственности. Он уверен, что его союзником является время. Путин успокоится только тогда, когда российские войска будут контролировать пространство от Ужгорода до Харькова", — говорит публицист.

По словам, до этого момента ждать завершения войны именно со стороны Путина не следует. Однако Украина и мир могут остановить военную машину Кремля, для этого необходимо, чтобы экономический, демографический потенциал России был исчерпан.

