Почему Путин заявил, что хочет видеть Украину успешной? Политолог назвал единственные две цели Кремля
-
-
Главу Кремля беспокоят санкции и еще одно
Президент США Дональд Трамп, перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря заявил, что глава России Владимир Путин якобы "хочет видеть Украину успешной". Эти лживые заявления имеют две цели.
Что нужно знать:
- Путин лжет Трампу, что якобы хочет видеть Украину успешной
- Он пытается обмануть США и добиться своих целей
- Никакого другого смысла в заявлениях главы Кремля нет
Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института: Выборы как условие Кремля, референдум как ловушка: что может предшествовать подписанию перемирия
Он подчеркнул, что основные цели Путина – снятие санкций и возвращение в большую мировую политику. Именно ради этого он наделал эти странные заявления в разговоре с Трампом.
Хотя мы можем сказать, что за эти три года Западу не удалось загнать Путина в изоляцию, потому что Путин путешествовал по миру и не был арестован во время визита в Монголию. Кажется, это было в прошлом году. Вот и все. Санкции и возвращение в большую мировую политику – это две основные цели Владимира Путина, – говорит Егор Брайлян.
Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский ответил на слова Путина, якобы тот хочет, чтобы Украина была успешной. По словам президента, веры в эти слова – ноль.