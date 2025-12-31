Главу Кремля беспокоят санкции и еще одно

Президент США Дональд Трамп, перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря заявил, что глава России Владимир Путин якобы "хочет видеть Украину успешной". Эти лживые заявления имеют две цели.

Что нужно знать:

Путин лжет Трампу, что якобы хочет видеть Украину успешной

Он пытается обмануть США и добиться своих целей

Никакого другого смысла в заявлениях главы Кремля нет

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института: Выборы как условие Кремля, референдум как ловушка: что может предшествовать подписанию перемирия

Он подчеркнул, что основные цели Путина – снятие санкций и возвращение в большую мировую политику. Именно ради этого он наделал эти странные заявления в разговоре с Трампом.

Хотя мы можем сказать, что за эти три года Западу не удалось загнать Путина в изоляцию, потому что Путин путешествовал по миру и не был арестован во время визита в Монголию. Кажется, это было в прошлом году. Вот и все. Санкции и возвращение в большую мировую политику – это две основные цели Владимира Путина, – говорит Егор Брайлян.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский ответил на слова Путина, якобы тот хочет, чтобы Украина была успешной. По словам президента, веры в эти слова – ноль.