Советников Ермака уволили с ОП? Что на самом деле произошло с Подоляком и Лещенко

Офис президент потерпел большие кадровые изменения после увольнения Ермака

Офис президента Украины после увольнения руководителя Андрея Ермака потерпел некоторые кадровые изменения. Ведь члена наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" Сергея Лещенко и Михаила Подоляка перевели на новые должности.

Что нужно знать:

В медиа появилась информация, что Подоляка и Лещенко якобы уволили из ОП

Оказалось, что должностных лиц переназначили в Офисе

Кадровые изменения в ОП затронули еще ряд лиц

Как пишут "Украинские новости", ссылаясь на ответ от ОП, советники и помощники Ермака также были уволены. Речь идет о немалом штате людей, куда входили Лещенко и Подоляк.

"В связи с увольнением руководителя Офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя Офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей", – говорится в сообщении.

Михаил Подоляк

Заметим, что список уволенных лиц ОП не предоставил. Но, согласно предварительным публичным заявлениям Офиса, известно, что на декабрь 2024 года Андрей Ермак имел 9 советников: штатные – Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные – Сергей Лещенко, Дарья Заровна, Михаил Подоляк, Элина Ельянова, Александр Роднянский.

Сергей Лещенко

В то же время, сам Лещенко рассказал, что его и Подоляка переназначили на должности советников Офиса президента. Эти кадровые изменения произошли несколько недель назад.

"Особых изменений это не повлекло за собой… Заместители председателя Офиса ответственны за каждое направление. Штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк, мы внештатные советники, а работавшие и работающие заместители и вертикали под ними. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", — подчеркнул он.

Добавим, по данным "Укринформа", Сергея Лещенко, Михаила Подоляка и Александр Бевза перевели на другие должности в ОП.

"Это так и есть — когда увольняют руководителя Офиса, его помощники и советники, его кабинет также увольняются. Лещенко, Подоляк и Бевз, участвующий в процессе переговоров, были переведены на другие позиции в ОП", — пишет информационное агентство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление по поводу нового главы Офиса.