"Залужный отказался давать показания в суде": Червинский об участии экс-главкома в его деле

Разведчик указывает на ненадлежащие и манипулятивные действия следствия по его делу

Дело против украинского разведчика Романа Червинского, обвиняемого в превышении полномочий при попытке украсть российский самолет, по его словам, имеет много "белых пятен", манипулятивных действий следствия, а также странные показания чиновников.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал сам Роман Червинский, украинский разведчик и полковник СБУ.

Что нужно знать:

Неудачная операция спецслужб закончилась ракетным ударом

Полковника Червинского сначала обвинили в государственной измене

Руководители СБУ и ВСУ отрицали, что санкционировали операцию

Неудачная операция украинских спецслужб заключалась в том, чтобы выманить из России пилота вместе с самолетом. По задумке, самолет должен был сесть на аэродроме Канатово Кировоградской области. Но вместо самолета с пилотом прилетели российские ракеты, в результате чего погиб один человек, по меньшей мере, 15 получили ранения.

По словам Червинского, в обвинении и подозрении было указано, что он российский агент. В деле говорилось, что разведчик специально собрал людей на аэродроме и сообщил россиянам об этом по телефону. Таким образом, производство расследовалось по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена), но Червинский утверждает, что никаких доказательств этого нет.

Участие Баканова

Как говорит полковник, эта спецоперация была спланирована и согласована "на верху", в том числе руководством СБУ, которую тогда возглавлял Иван Баканов, и руководством ВСУ, а главнокомандующим тогда был Валерий Залужный.

Червинский утверждает, что по делу допросили Баканова, который заявил, что операции не было и он якобы отменил ее из-за рисков. Однако, говорит разведчик, несколько сотрудников СБУ дали свои свидетельства о том, что эта операция была санкционирована и они принимали в ней участие до самого конца.

По словам Червинского, после заявления Баканова все сотрудники СБУ помимо одного изменили свои показания. Оперативный сотрудник продолжал утверждать, что была утверждена операция, в которой он санкционированно участвовал.

Также Червинский сказал, что у него есть письмо СБУ, которым свидетеля отправили для участия в операции, и письмо за подписью Залужного к Баканову с просьбой отправить сотрудника "для участия в совместных мероприятиях по отражению вооруженной агрессии".

Участие Залужного

Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного по делу не допросили, говорит Червинский, хотя, по его словам, сотрудник СБУ под присягой подтвердил, что получал у Залужного санкцию на проведение операции. В то же время, экс-главнокомандующий ВСУ написал в письме, "что он не помнит такой операции, что этого не было".

Разведчик говорит, что следствие дало Залужному недостоверную информацию. Ему написали, что Червинский во время операции по завладению самолетом сообщил россиянам о сосредоточении техники на аэродроме Канатова, в результате чего его обстреляли. В том же письме Залужного спросили: "Вы санкционировали такую операцию или нет?"

Также полковник СБУ обращает внимание на то, что экс-главнокомандующий ВСУ якобы отказался давать показания в суде под присягой, несмотря на требования самого обвиняемого. "Мы вызывали его в суд несколько раз, но он не явился", – говорит Червинский, объяснив, что если сторона защиты хочет вызвать кого-то в суд, она должна обеспечивать явку свидетеля.

Напомним, Червинский, который теперь обвиняется в превышении полномочий при попытке украсть российский самолет, в июле 2024 года вышел на свободу под залог 9 миллионов гривен. За него выразили готовность поручиться 27 нардепов и еще 51 человек. Заседание длилось 7 часов.