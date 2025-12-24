Украине удалось предотвратить худший сценарий: нардепы о мирном плане

Возможно, очередной отказ России от завершения войны станет для Трампа важным сигналом

Владимир Зеленский перечислил журналистам 20 пунктов черновика мирного плана – рамочный документ, который начинался с "28 пунктов".

"Телеграф" обратился к народным депутатам с просьбой прокомментировать заявления президента.

Александр Мережко от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам внешней политики, убежден, что сейчас наличие этих пунктов носит скорее политический и даже психологический характер. Украине удалось предотвратить худший сценарий, а именно – принятие российских прихотей в виде первого варианта "мирного плана".

"Мне кажется важным даже не содержание этого документа, потому что это именно незавершенный проект, остаются принципиальные, важные вопросы – гарантии и территории. Он не юридический, сформулирован очень абстрактно и туманно" – сообщил он.

Важным Мережко называет то, что есть такой документ, который условно называется мирным планом. И сейчас, как считает депутат, мяч будет на стороне россиян.

То есть, американцы и украинцы подготовили такой мирный план, который более или менее приемлем для Украины, хотя там остаются нерешенными ключевые вопросы, но формально он есть. И сейчас вопрос в том, что будет делать Путин Александр Мережко

Депутат считает, что Путин отвергнет эту инициативу, хотя и не сделает это в вызывающей и открытой форме. Президент России, вероятно, заявит, что план неплохой, что работа продолжается, но продолжит настаивать на своих первоначальных требованиях, а именно:

отвод украинских войск;

признание аннексированных территорий;

нейтральный статус Украины – запрет членства в НАТО.

С ним согласен оппозиционный Ростислав Павленко из фракции "Евросолидарность", который в комментарии "Телеграфу" заявил, что ключевым вопросом сейчас ожидаемо остается, согласится ли на такие предложения Путин.

"К вечеру станет ясно", – сообщил он. На своей странице в Facebook он отметил, что положительным явлением стало отсутствие пункта про безнаказанность российских военных преступников. Также, по его словам, странным является размещение пункта о прекращении огня – он является двадцатым в списке, хотя должен бы быть первым. Отдельные дискуссии он ожидает насчет проведения президентских выборов в условиях ограничений военного положения.

Заметим, что, по данным Bloomberg, Россия уже отвергла этот мирный план и готовит встречные требования. Москва хочет:

более жестких ограничений для ВСУ;

гарантий нерасширения НАТО;

ясности относительно снятия санкций и возвращения замороженных активов;

уступок в территориальных вопросах и "защиты" русского языка.

Говоря о пункте о ненападении, Мережко отмечает, что это предусматривается международным правом, в мирном плане это будет закреплением статьи второй, пункта четвертого устава ООН.

"Нет смысла с точки зрения логики включать это в любой документ. Это самоочевидная вещь. Этот пункт ничего не дает. Второй вопрос – какой смысл обсуждать это с Россией, которая этот принцип нарушила? Это попытка переделать российский пункт, чтобы он звучал более-менее пристойно, но практического смысла здесь нет", – говорит он.

Ключевые вопросы будущего соглашения остаются теми же: вопрос гарантий, и, по словам Мережко, единственной гарантией, способной сдержать Путина, является НАТО, а также вывод украинской армии с территории Донецкой области.

"Ничего не изменилось. И, к сожалению, не изменились требования Путина также. Поэтому это – такая политическая акция, чтобы показать Трампу, кто является агрессором, кто является жертвой, кто хочет мира, а кто нет. Возможно, ему нужно иметь еще какое-то доказательство, что Россия в очередной раз отвергнет любые попытки Трампа к мирному урегулированию. Возможно, ему нужен еще такой аргумент, чтобы это произошло окончательно. Хотя не знаю, будет ли здесь окончательно, или снова пойдем по тому же кругу в тысячный раз", – считает депутат.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" так же заявил, что в ближайшее время станет понятной официальная реакция Путина на это мирное предложение.

"Ответ мы возможно получим сегодня ночью. Думаю, прямо Путин Трампу не откажет, потому что Трамп ему важен. И это является единственным окном возможности для мирного оглашения в следующем году", — объяснил он.

