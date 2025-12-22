Переговоры по Украине от США ведут не дипломаты, а близкие к Трампу люди

Среди американских переговорщиков по миру в Украине отсутствует один высокопоставленный чиновник США. Он может избегать этого целенаправленно.

Что нужно знать:

Госсекретарь США Марко Рубио не участвует в переговорах по миру в Украине, что может быть сознательной политической позицией

Портников считает, что Рубио избегает процессов без четких решений

Вероятно, Рубио ждет момента провала нынешнего формата

Украинский журналист Виталий Портников, анализируя итоги переговоров в Майами, заявил, что отсутствие государственного секретаря Соединенных Штатов Марка Рубио показательно. По его мнению, Рубио потенциально может надеяться, что президент США Дональд Трамп "в последующие годы сожжет не только себя, но и харизматичного лидера американских ультраправых вице-президента Джей Ди Венса".

Рубио "может просто не желать участвовать в процессах, которые не закончатся какими-либо институциональными решениями", считает Портников, отмечая, что эти процессы могут подчеркнуть некомпетентность друзей и родственники Трампа. Напомним, среди переговорщиков Стив Виткофф, инвестор и давний друг Трампа и его зять Джаред Кушнер.

Рубио может ожидать момента когда: либо возникнет потребность обсудить качество конкретных решений, либо есть Виткофф продемонстрирует "бесперспективность своих усилий" по переговорам о прекращении войны.

Тогда дело от любителей, заинтересованных в сделках с Кремлем, может перейти, для спасения репутации Трампа, к профессиональным политикам и дипломатам, которые будут понимать язык, на котором нужно разговаривать с Путиным, язык силы. Виталий Портников, журналист

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед тем, как встретиться с делегацией РФ, американская сторона разговаривала с представителями Украины. Более того, президент Украины на последней пресс-конференции сообщил, что возникло предложение не трехстороннего обсуждения, а привлечь еще одну сторону.