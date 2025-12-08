На сколько лет войны России хватит денег: эксперт объяснил

У Путина достаточно средств для продолжения боевых действий, что обеспечивается высокими доходами от других стран

Россия продолжает копить финансы для ведения войны в Украине, несмотря на международные санкции. Эксперты высказываются, как долго Кремль сможет финансировать боевые действия и что может повлиять на ход конфликта.

Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt сообщил эксперт по российской внешней политике, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

По его мнению, Москва располагает достаточными ресурсами, чтобы продолжать боевые действия еще в течение 12–18 месяцев. Это обеспечивается высокими доходами от экспорта энергоносителей, а также активизацией менее известных производителей нефти и сырья, пока не попавших под жесткие санкции.

"Дальнейшие санкции могут сократить этот период", — подчеркнул он.

Он отметил, что Кремль не отступает от максималистских требований и сознательно затягивает переговоры. По словам Габуева, Россия не испытывает критического давления со стороны Вашингтона: хотя президент США Дональд Трамп декларирует стремление завершить войну, реального политического или экономического влияния на Москву пока нет.

"Поэтому россияне считают, что у них еще есть время, и они могут еще больше затянуть переговоры" , — отметил эксперт.

По его мнению, под санкционное давление должны попасть не только крупные игроки энергетического рынка, например "Роснефть" или "Лукойл", но и многочисленные меньшие компании, которые остаются без внимания и продолжают обеспечивать Кремлю стабильные поступления.

Часть ограничений формально действует, но на практике их системно обходят через третьи страны. По словам Габуева, именно здесь у Запада самая слабая позиция: Китай, Индия и ОАЭ продолжают покупать российские энергоресурсы, часто через посредников или теневые флоты, что значительно уменьшает эффективность санкционного давления.

Однако уже немецкий военный эксперт Карло Масала в разговоре с BILD высказал более осторожное мнение:

"К подобным прогнозам с конкретными сроками я отношусь очень осторожно. Пока никто не может с уверенностью сказать, какие финансовые и политические резервы Россия еще может или захочет мобилизовать"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о пакете санкций, который наложили страны ЕС на Россию. В общей сложности около 550 российских нефтяных судов попали под ограничения.