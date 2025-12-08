"Даже не читал". Трамп похвалил Россию и выразил разочарование Зеленским (видео)

Американский лидер попытался переложить ответственность за продолжение войны лично на украинского президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на "мирный план". А вот президент Украины Владимир Зеленский якобы его даже не читал.

Что нужно знать:

Глава Штатов заявил, что "немного разочарован" Зеленским

По его словам, хотя РФ хотела бы "получить" всю Украину, она готова согласиться на часть

Восхваляя РФ, Трамп "бросил камень" в сторону президента Украины, который якобы даже не ознакомился с потенциальным соглашением

Об этом Трамп сказал в ходе общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря. Размышляя о вопросе, каким будет следующий шаг в мирных переговорах Украины и России, американский лидер заявил, что "немного разочарован" Зеленским.

Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в том числе президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет, — отметил Трамп

Он добавил, что РФ согласна с "мирным планом". Глава США также в очередной раз акцентировал, что Россия хотела бы захватить всю Украину.

Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если подумать так. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом – ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал, Дональд Трамп

"Мирный план" США — что известно

Во второй половине ноября появился мирный план США для остановки войны в Украине. Он содержал 28 пунктов, которые выглядели так, как будто их писали в Кремле. С того времени Украина и ее европейские партнеры работали над тем, чтобы сделать будущее соглашение более справедливым. С обновленным планом (содержащим уже 19 пунктов) представители США летали к главе России Владимиру Путину, но безрезультатно. Дипломатическая работа продолжается.

Как сообщал "Телеграф", старший сын президента США Дональд Трамп-младший произнес длинную речь против Украины, которую назвал более "коррумпированной, чем Россия". Он заявил, что Вашингтон может отказаться от поддержки Киева.