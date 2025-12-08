Трамп не соврал? Действительно Зеленский до сих пор не видел новый мирный план

Предложенное США соглашение уже сократили с 28 до 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский якобы еще не видел новых поправок к мирному плану США. Ведь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров планирует показать их лично из-за угрозы прослушки или перехвата документа.

Что нужно знать:

Умеров в ближайшее время встретится с Зеленским в Лондоне

Вопрос территориальных уступок остается самым трудным в соглашении

Обсуждение новых правок может состояться 8 декабря

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источник. По словам собеседника, президент Зеленский действительно еще не видел новых поправок к плану. Но это не из-за "нежелания идти к миру", как об этом говорил президент США Дональд Трамп, а из-за принципов безопасности.

Украина опасается, что телефонный разговор президента с Умеровым могут прослушать и информация попадет к врагу. То же касается и отправки электронного письма, ведь его тоже можно перехватить. Именно поэтому Умеров лично доставит Зеленскому новые поправки к плану.

"Сначала в мирном плане было 28 пунктов, затем в Женеве сделали 20. Затем после переговоров в Москве были еще изменения, которые наша делегация увидела во Флориде и обсудила их с американцами", — сказал собеседник.

Источник добавил, что вопрос территорий по-прежнему остается одним из самых сложных в ходе обсуждения проекта мирного плана. Умеров в понедельник, 8 декабря, должен ознакомить Зеленского со всеми подробностями американо-российских переговоров. Секретарь СНБО приедет в Лондон, где президент находится с визитом.

Напомним, что Трамп уже выразил свое недовольство тем, что Украина якобы не видела мирного плана. Глава Белого дома похвалил Кремль за "желание закончить войну", а Киев фактически отругал. Правда, причину того, почему Зеленский до сих пор не получил новые правки и что это касается безопасности, он упустил.

Как сообщал "Телеграф", старший сын президента США Дональд Трамп-младший произнес длинную речь против Украины, которую назвал более "коррумпированной, чем Россия". Он заявил, что Вашингтон может отказаться от поддержки Киева.