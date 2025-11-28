ЕС напуган? Что на самом деле в Европе говорят об обысках НАБУ у Ермака

В Еврокомиссии продолжают внимательно следить за событиями

Европейская Комиссия уже отреагировала на обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. Корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе пообщалась с двумя чиновниками Евросоюза.

Что нужно знать:

В ЕС уважают работу НАБУ и САП и считают, что их действия идут только во благо

Обыски антикоррупционных органов в Украине положительно воспринимаются в Европе

ЕС не раз подчеркивал Киеву: борьба с коррупцией – ключевой фактор для вступления

Как отметила Паула Пиньо, главный представитель Европейской Комиссии, в комментарии "Телеграфа" Еврокомиссия достаточно положительно относиться к обыскам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), ведь это свидетельствует о том, что Украина как государство движется в правильном направлении.

"Мы, безусловно, понимаем, что продолжаются расследования, и мы с большим уважением относимся к этому процессу, ведь он говорит о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу", — заявила Пиньо.

Обыски у Ермака. Фото: Украинская правда

Такое же мнение высказал и Гийом Мерсье, представитель Европейской Комиссии. Ведь он считает, что работа антикоррупционных органов в проевропейских странах, стремящихся присоединиться к ЕС, очень важна. А обыски у Ермака хорошо показывают, что НАБУ и САП выполняют свои полномочия.

"Подчеркну: борьба с коррупцией является ключевым элементом для страны, стремящейся вступить в ЕС. Она требует постоянных усилий и сильной способности противодействовать коррупции. Это один из центральных аспектов, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, опубликованном несколько недель назад", — подчеркнул Мерсье.

Он также добавил, что ЕС продолжает внимательно следить за Украиной и новостями, появляющимися после обысков Бюро и прокуратуры.

