Самые теплые дни марта мчат в Киев, но ненадолго: когда столицу прогреет солнце

Украину накрыл антициклон

В ближайшие дни Киев ждут самые теплые дни марта. Воздух прогреется вплоть до +16 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, например, согласно данным специалистов сайта Meteofor, с 10 по 15 марта в столице Украины столбики термометров будут находиться на уровне +1+16 градусов. Затем температура воздуха может немного "просесть" до уровня +8+10 градусов и остаться на таком уровне до конца месяца.

Погода в Киеве

Похожий прогноз дают и специалисты сервиса Meteo.ua. Они также считают, что эта неделя (до 15 марта) будет самой теплой в марте — +3+13 градусов. А затем столбики термометры незначительно снизятся (в среднем до +10 градусов) и будут находиться на таком уровне до конца месяца. Сильных осадков в марте не предвидится.

Погода в Киеве

Погода в марте

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказал, что в период 7–9 марта в Украине снова усилится антициклон: солнечная, сухая, почти безветренная погода с ночными морозами 1-3° и дневным сдержанным теплом 9-11°, местами до 13°.

"Последние обновления из Европейских прогностических центров подтверждают: режим солнечных антициклонов будет доминировать до конца второй декады марта. Теплые солнечные дни постепенно компенсируют зимнюю стужу, однако грунтовая влага при таком режиме будет скорее испаряться, чем накапливаться", — Постригань.

