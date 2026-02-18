Руки вонять луком не будут: пять способов убрать запах за минуту

Эти советы вам понадобятся

Неприятный запах лука на руках знаком почти каждому, кто хоть раз готовил салат или нарезал жареные овощи. Обычно мыло часто не дает желаемого результата, ведь аромат остается еще надолго. Причина проста: серные соединения из лука вступают в реакцию с природными жирами кожи и буквально "въедаются" в нее. Чтобы убрать этот запах, нужно либо нейтрализовать серу, либо физически удалить удерживающие ее частицы. Как именно – рассказывает шеф-повар Марта Стюарт на своем сайте.

Начинать следует с базового шага – тщательно вымыть руки прохладной водой, чтобы смыть остатки сока и мякоти. Уже после этого можно воспользоваться простыми бытовыми методами, действительно работающими.

Один из самых эффективных способов – нержавеющая сталь. Контакт кожи с металлом под проточной водой помогает "перетащить" молекулы запаха с рук на поверхность стали. Достаточно потереть ладони о металлическую ложку, край мойки или специальный стальной брусок в течение 20-30 секунд.

Хорошо справляются с запахом и кислоты, а именно: лимонный сок или обычный уксус. Они разрушают серные соединения, благодаря чему запах исчезает гораздо быстрее. Надо просто втереть несколько капель в кожу, оставить на 10–15 секунд и смыть водой. Дополнительный плюс – приятный свежий аромат.

Еще один действенный вариант – легкое отшелушивание. Пищевая сода, соль или кофейная гуща работают как мягкий скраб: они механически снимают жировую пленку вместе с запахом. В сочетании с мылом это позволяет очистить кожу глубже, чем обычное мытье рук.

Неожиданно, но помогает и зубная паста. В нем содержатся абразивные частицы и ароматизаторы, которые одновременно полируют кожу и нейтрализуют запахи. Достаточно втереть небольшое количество в руки и тщательно смыть.

Главная ошибка – мыть руки горячей водой сразу после нарезания лука. Она только "закрепляет" запах в коже. Гораздо эффективнее использовать прохладную воду и один из этих простых способов – и неприятный аромат исчезнет буквально через минуту.