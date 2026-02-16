Киев значительно приморозит в эти дни: когда в городе прогнозируют потепление

Иногда температура может опускаться почти до 20 градусов мороза

Погода в Киеве в ближайшие дни может резко измениться. Синоптики прогнозируют период сильных морозов, после которого возможно существенное повышение температуры до "плюсовых" значений.

В начале этой недели показатели на термометрах могут зафиксироваться возле -19 градусов. Таким прогнозом поделились в синоптических ресурсах.

По данным "Погода.Мета", в начале недели, 16-18 февраля, температура воздуха ночью будет опускаться до -17...-11 градусов, днем будет держаться в пределах -8...-4 градусов. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду со снегом.

С четверга, 19 февраля, температура начнет повышаться и зафиксируется около -10...-7 градусов ночью и -2...-1 градуса днем. В пятницу ожидается снег. В последний день недели, 22 февраля, воздух днем может прогреться до 0 градусов, хотя в ночные часы будут небольшие морозы.

В понедельник и вторник, 23-24 февраля, предполагается "плюсовая" температура 0…+3 в течение суток, но с дождем. Среда и четверг, 25-26 февраля, снова обещают быть морозными, когда ночью температура достигнет -10...-5 градусов, а днем -6...-2 градуса. Местами ожидается снег.

В конце недели в столице снова прогнозируется плюс — до +2 ночью и +5 днем. Иногда будут капать дожди.

Погода в Киеве до конца февраля. Фото: Погода.Мета

В то же время прогноз "Meteo" почти похож на предыдущий. Он также свидетельствует о периоде суровых морозов и резком потеплении в течение этих двух недель.

В течение 16-21 февраля в городе зафиксируются сильные морозы от -19 до -8 градусов ночью и от -9 до 0 градусов днем. Холоднее всего будет во вторник, 17 февраля. На днях прогнозируется снег.

Уже 22-23 февраля в городе значительно потеплеет до 0…+2 градусов, хотя будут дожди и снег. Во вторник и среду, 24-25 февраля, снова будут морозы до -9 ночью, однако с четверга температура поползет вверх. Весь этот период ожидается дождь.

Когда город покинут сильные морозы. Фото: Мeteo

