Киев остановится? Эксперты оценили последствия возможного удара по Бортницкой станции

Этот объект важен не только для жизнедеятельности столицы, но и для городов, расположенных ниже Днепра.

Россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, а Бортницкая станция аэрации может стать для них очередной целью. Оценки экспертов о возможных последствиях для столицы разнятся.

Что нужно знать:

Бортницкая станция аэрации является потенциальной мишенью для России

Она является фактически единственной централизованной системой очистки сточных вод для Киева и значительной части области

Мнения экспертов разделились — некоторые считают, что самые плохие последствия будут не для столицы

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Угрожает ли Киеву канализационный коллапс? Ответ экспертов

Основные последствия будут не для Киева

Как пояснил директор "Института города" Александр Сергиенко, для Киева этот объект не настолько важен, как для городов, расположенных ниже по течению Днепра. Столица, по его мнению, не пострадает.

Но те города, которые ниже, будут из Днепра брать неочищенную воду, вот в чем проблема, — говорит эксперт

Ниже Киева по течению Днепра расположены Канев, Черкассы, Кременчуг, Горишние Плавные, Каменское, Днепр, Запорожье и т.д.

Среди возможных последствий повреждения станции для инфраструктуры Киева называют переполнение коллекторов и выход из строя инженерных сетей. Однако, по мнению Сергиенко, такой угрозы нет, ведь канализационные воды собираются со всего Киева и уходят в главный канализационный коллектор на две ветви.

Все это идет на Бортницкую станцию. Это очень разветвленная система, там проходит несколько стадий очистки. И только остатки остаются на так называемых полях аэрации. Это определенные отстойники, где жесткая фракция опадает в осадок. Если разрушат систему очистки, которая сейчас работает на Бортницкой станции, они пойдут дальше в Днепр, неочищенные. А переполниться канализация не может, Александр Сергиенко

Бортницкая станция аэрации

Эксперт добавил, что все три десятка насосных канализационных станций Киева имеют резервные источники питания. Если исчезает электроэнергия, автоматически запускаются генераторы, есть запасы дизельного горючего и система продолжает работать. То же самое касается и системы водоотведения.

Канализационные насосные станции имеют резервные источники питания. При отключении электроэнергии запускаются генераторы, поэтому переполнение системы не произойдет. Состояние Бортницкой станции аэрации на это не влияет. Если же станция будет разрушена, проблемы возникнут у городов, расположенных ниже по течению Днепра. Им придется производить более тщательную, сложную и дорогостоящую очистку воды, – резюмировал Сергиенко

Удар по Бортницкой станции грозит Киеву коллапсом?

Однако, по мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, удар по Бортницкой станции аэрации может иметь ощутимые последствия для жителей столицы. По его словам, без полноценной очистки стоков в городе будет расти риск инфекций, есть угроза, что "город остановится".

Канализация — это основа жизнедеятельности любого мегаполиса. Если система водоотвода остановится, последствия станут ощутимыми очень быстро, независимо от времени года. В городе тысячи жилых домов, офисов и торговых центров, и все они критически зависят от работы канализационных сетей. Поэтому, если такое произойдет, то уже через две недели, — считает Попенко

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что специалисты проанализировали характер повреждений Дарницкой ТЭЦ после атаки на столицу 3 февраля. По оценкам, восстановление объекта потребуется не менее двух месяцев.