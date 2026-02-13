Киевские коммунальщики купили генераторы с переплатой, пока жители города сидят без света

Нередко за оборудование переплачивают 20% и даже больше

Коммунальные предприятия Киева и области активно закупают генераторы за бюджетные средства, несмотря на то, что столица в последнее время получила десятки установок в качестве гуманитарной помощи от международных партнеров.

Анализ закупок показывает: при отсутствии конкуренции заказчики нередко выбирают предложения дороже среднерыночных. Телеграф разобрал два тендера и показывает, как это работает.

Более дешевые генераторы существуют — но КП выбрало вариант с переплатой

В феврале тендер на закупку генератора провела Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района Киева.

В технических требованиях указаны следующие параметры:

номинальная мощность — 50 кВт;

тип двигателя – дизельный;

исполнение — во всепогодном шумопоглощающем кожухе;

модель – Matari MB50 (или эквивалент).

Ожидаемая стоимость – 700 тыс. грн.

Согласно данным системы Prozorro, по этой цене предложение подал только один участник — ООО "Ампериум". Компания принадлежит Юрию Иванченко и регулярно участвует в подобных закупках. Среди ее клиентов — воинские части (в частности, А1126, которой осенью 2024 года было продано два генератора за 1 млн грн), а также коммунальные предприятия и учебные заведения.

Тендерное предложение Ампериум

На сайте "Ампериум" отмечено, что компания является официальным представителем дистрибьютора японской марки Matari. Однако в тендерной документации в качестве уполномоченного представителя производителя и импортера указано другое юридическое лицо — ООО "Формула ЮА".

Это означает, что "Ампериум" фактически выступает дилером, а не прямым импортером, и может закладывать в цену дополнительную посредническую наценку.

При этом в ноябре 2025 года компания уже брала на себя обязательство поставить аналогичный дизельный генератор этой же управляющей компании за 630 тыс. грн.

Можно было бы предположить, что через несколько месяцев техника подорожала. Однако по состоянию на февраль 2026 года украинские поставщики предлагают Matari MB50 дешевле:

570 тыс. грн — на одном сайте;

595 тыс. грн – на другом.

Цены на дизельные генераторы

Таким образом, победившее предложение оказалось на 18–23% дороже имеющихся на рынке вариантов.

Если бы управляющая компания нашла более выгодное предложение, она могла бы сэкономить 105–130 тыс. грн. Этих средств хватило бы более чем на месячный запас топлива для генератора исходя из расчета потребления 10-12 л в час при цене дизеля 60 грн за литр.

Цены на топливо в Украине.

Между тем, в Киеве продолжают действовать жесткие графики отключений света — жителям столицы дают электроэнергию всего несколько часов в сутки.

На Борщаговке заказали генератор в разы дороже рыночной цены.

Еще один тендер провело КП "София" (Борщаговский сельский совет Бучанского района). Предприятие планировало приобрести мощную дизельную электростанцию для бесперебойной работы газовой котельной при аварийных отключениях электроэнергии.

Из резервного фонда было выделено 2,8 млн. грн. В качестве модели выбран дизель-генератор KJJD275 турецкого производства. В открытых источниках указывается, что это промышленная установка с двигателем John Deere и номинальной мощностью 200 кВт.

Спецификация генетора

Закупка проходила по упрощенной процедуре, предусмотренной постановлением Кабмина №1178 от 12.10.2022. Ее цель – минимизировать бюрократию и ускорить заключение договоров для оперативного возобновления генерации.

В результате заявку подала только одна компания — ООО "Дарекст Трейдинг Солюшнс" (Днепр). Фирма принадлежит Оксане Покрасе, участвует в бюджетных тендерах и предлагает генераторы, а также услуги по ремонту и обслуживанию. По данным OpenDataBot, в 2024-2025 годах объем продаж компании превысил 40 млн. грн. Среди крупнейших заказчиков — "Укрпочта" и "ПриватБанк".

В рамках этого тендера компания предложила генератор по цене, указанной заказчиком, – 2,8 млн грн.

При этом на сайте "Дарекст Трейдинг Солюшнс" модель KJJD275 не представлена. Однако менеджер сообщил корреспонденту "Телеграфа", что поставка возможна под заказ в течение двух недель, а цена с доставкой составляет 9400 евро.

Ответ менеджера по цене генератора

Таким образом, тендерная цена (2,8 млн. грн.) более чем в шесть раз превышает названную поставщиком стоимость (по среднему банковскому курсу на 10 февраля это около 477,5 тыс. грн.).

Дополнительно в гарантийных обязательствах указано, что условия гарантии не предусматривают работы по установке, подключению и отладке оборудования, а также консультации по его эксплуатации.

Спрос на генераторы в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру остается высоким — как среди граждан, так и бюджетных учреждений.

Однако приведенные примеры показывают: спешка и упрощенные процедуры закупок могут приводить к заключению договоров по ценам, существенно превышающим заявленную рыночную стоимость оборудования.

Телеграф продолжит отслеживать закупки генераторного оборудования и анализировать спорные случаи.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит работа генератора в ресторанах. Мнения по поводу целесообразности включения такой услуги в чек, как всегда, разделились.