Киев накроют две волны сильных морозов: когда снова ждать холод

В столицу снова нагрянет "зима"

В течение февраля в Киеве будут держаться морозы и потепление вряд ли ожидается. По прогнозам синоптиков, местами столбики термометров могут опуститься снова до -20 градусов.

Какие именно сюрпризы готовит февраль и когда стоит ожидать сильнейшего похолодания, сообщили в "Meteo". Детальнее о прогнозе написал "Телеграф".

Февраль снова покажет свой характер в столице

Погода до 15 февраля

В течение пятницы-субботы, 13-14 февраля, будет еще более-менее тепло, ведь температура будет колебаться около 0. Однако уже 15 февраля столбики термометров начнут уверенно опускаться ниже нуля. В ночные часы прогнозируется до -6 градусов, а днем -2 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Предпоследняя неделя

Начало новой недели станет ощутимо холоднее. Температура воздуха днем преимущественно будет держаться в пределах -7…+3 градусов, а ночью мороз усилится до -18…-2 градусов. Только в пятницу, 20 февраля, ожидается незначительное потепление с "плюсовой температурой". А самым холодным днем в этот период станет вторник, 17 февраля, когда температура опуститься до самых минимальных показателей.

В этот период синоптики прогнозируют частые снегопады различной интенсивности. Местами возможно образование гололеда.

Прогноз погоды на февраль. Фото: Meteo

Последняя неделя

В течение 23-28 февраля снова могут ударить сильные морозы. Температура местами опустится до -20…-15 градусов. Однако в дневное время воздух будет прогреваться до -6…0 градусов. В этот период также прогнозируют снег, который, вероятно, прекратится только 26 и 27 февраля, когда ожидаются самые низкие "минусы".

