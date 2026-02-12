Резко станет холоднее через пару дней: когда Харьков снова скуют морозы

В городе ожидается до -9 градусов

В Харькове в ближайшие дни сохранится неустойчивая зимняя погода с ощутимыми температурными колебаниями и периодическими осадками. Город будет переживать как морозы, так и кратковременные оттепели с плюсовыми показателями.

Когда ждать потепления и снова морозов, спрогнозировали в "Meteo". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Харьков ждут новые морозы

Уже с пятницы, 13 февраля, станет значительно теплее — от -3 С° до +2 С° в течение суток. Возможен также мелкий дождь.

В выходные, 14-15 февраля, температурный фон будет колебаться в пределах -1 С°…+1 С°. Синоптики прогнозируют облачность с периодическими осадками в виде снега и дождя.

В начале новой недели, 16 февраля, ожидается один из самых теплых дней периода — до +4 С°, однако уже со вторника, 17 февраля, наступит резкое похолодание: температура снизится до -8…-5 градусов в течение суток.

В среду и четверг, 18-19 февраля, морозы усилятся — от -9 С° до -3 С°. В дальнейшем, 20-22 февраля, дневная температура будет колебаться от +2 С° до +3 С°, но ночью будут небольшие морозы до -3 градусов. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.

С 23-25 февраля существенного потепления не предвидится. Температура будет держаться в пределах -3…+3 градусов в течение суток. Периодически будет идти снег и дождь.

Погода в Харькове. Фото: Meteo

