Різко стане холодніше за пару днів: коли Харків знову скують морози

У місті очікується до -9 градусів

У Харкові найближчими днями збережеться нестійка зимова погода з відчутними температурними коливаннями та періодичними опадами. Місто переживатиме як морози, так і короткочасні відлиги з плюсовими показниками.

Коли очікувати потепління та знову морозів, спрогнозували в "Meteo". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Харків чекають нові морози

Уже з п’ятниці, 13 лютого, стане значно тепліше — від -3 С° до +2 С° протягом доби. Можливий також дрібний дощ.

У вихідні, 14-15 лютого, температурний фон коливатиметься в межах -1 С°…+1 С°. Синоптики прогнозують хмарність із періодичними опадами у вигляді снігу та дощу.

На початку нового тижня, 16 лютого, очікується один з найтепліших днів періоду — до +4 С°, однак уже з вівторка, 17 лютого, прийде різке похолодання: температура знизиться до -8…-5 градусів протягом доби.

У середу та четвер, 18-19 лютого, морози посиляться — від -9 С° до -3 С°. Надалі, 20-22 лютого, денна температура коливатиметься від +2 С° до +3 С°, але вночі будуть невеликі морози до -3 градусів. Прогнозуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

З 23-25 лютого, істотного потепління не передбачається. Температура триматиметься в межах -3…+3 градусів упродовж доби. Періодично йтиме сніг та дощ.

Погода у Харкові. Фото: Meteo

