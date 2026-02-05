Безумные морозы снова накроют Украину. Названа дата пика похолодания

Значительные "минуса" продержатся несколько дней

Не успеют украинцы порадоваться небольшому спаду морозов, как страну снова накроют "минуса". Уже с 9 января в большинстве регионов термометр покажет до -23 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, самым холодным днем должно быть 10 февраля, ведь уже 11 февраля морозы начнут спадать.

Когда Украину накроют сильные морозы

В понедельник, 9 февраля, синоптики прогнозируют значительное похолодание. Уже ночью столбик термометра на севере и востоке будет показываться до -21 градуса. На западе, юге и частично в центре Украины "минуса" достигнут 10-15 градусов. Однако днем в подавляющем большинстве областей будет от -13 до -18 градусов.

Погода в Украине 9 февраля. Данные: Ventusky

Отметим, что Укргидрометцентр прогнозирует значительные морозы на 9 февраля. В частности, на севере до -22 градусов, в остальных областях от -18 до -7 градусов.

Погода в Украине 9 февраля. Данные: Укргидрометцентр

В ночь на 10 февраля мороз станет все крепче, ведь термометр на севере и востоке будет показывать до -23 градусов. Остальные регионы будут ожидать до -18 градусов. Уже днем южные и центральные области накроет до -5 градусов, а другие территории, кроме горных регионов, до -15 градусов.

Погода в Украине 10 февраля. Данные: Ventusky

С 11 февраля похолодание будет отступать и сильные морозы до -22 градусов будут держаться только на севере и востоке. А днем термометр покажет от –13 до –3 градусов.

Погода в Украине 11 февраля. Данные: Ventusky

