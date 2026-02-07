До -22°. Синоптики назвали дату, когда в Сумской области ударят лютые морозы

Морозы придут из России

Украинцев предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Уже с начала следующей недели в область приедут настоящие зимние холода, а столбики термометров ночью упадут до экстремальных отметок.

Что нужно знать:

Уже в эти выходные погоду будет определять холодный антициклон

Холоднее всего будет ночью

Осадков почти не ожидается

По прогнозам синоптика Волынского гидрометцентра Светланы Гончаренко, период относительной оттепели завершится уже в эти выходные. На смену осадкам придет антициклон, который сейчас размещается над территорией России и постепенно смещается на юг.

9-10 февраля температура опустится до 16-21 градуса ниже нуля ночью. Днем будет холодно: в понедельник, 9 февраля, ожидается от 6 до 11 градусов мороза, а во вторник, 10 февраля – от 4 до 9 градусов ниже нуля Светлана Гончаренко

На Украину сунут аномальные морозы

Погода в Украине 10 февраля. Данные: Ventusky

Чего ждать жителям Сумской области

Как сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии, существенных осадков в эти дни не ожидается, однако ночная температура воздуха снизится до -17...22°. Ситуацию будет усложнять северо-восточный ветер и постоянный гололед на дорогах. Несмотря на суровость, синоптики прогнозируют, что этот морозный период будет непродолжительным.

Погода в Сумской области 10 февраля. Данные: Ventusky

