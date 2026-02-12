"Не карательная идея": Минфин получит банковские данные украинцев, что это означает
Изменения нужны для приближения финансовой системы Украины к европейским стандартам
В Украине планируют создать единый государственный реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов граждан. Администрирование реестра планируется передать Министерству финансов Украины.
Что нужно знать:
- В соответствии с предложениями законопроекта №14327 будет создан единый государственный реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов
- В реестр будут вноситься только базовые данные: номер счета (IBAN), банк и ФИО владельца
- Доступ к базе получат только банки и органы финансового мониторинга в пределах закона
Об этом "Телеграфу" рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.
По его словам, в реестре будет содержаться ограниченный набор данных:
- номер счета в формате IBAN,
- название банка,
- ФИО владельца и т.д.
Информация об остатках средств или движении денег на счетах в этот реестр не включается. Доступ к нему получат только банки и органы финансового мониторинга в рамках закона.
Сама идея реестра не является уникальной или "карательной". Фактически речь идет о приведении системы учета счетов к европейским стандартам. Счета граждан и так находятся в правовом поле: используются для платежей и переводов, открываются и закрываются в соответствии с действующим законодательством. Реестр лишь упрощает администрирование этой информации и делает ее структурированной. они дают четкую структуру данных для компетентных органов, но не открывают доступ к деталям счета для третьих лиц
Он также добавил, что создание реестра не означает доступа государства к банковской тайне в классическом понимании.
Подобные реестры работают во многих странах ЕС. Они не разрушают конфиденциальности, они дают четкую структуру данных для компетентных органов, но не открывают доступ к деталям счета для третьих лиц
Ели говорить об индивидуальных сейфах физических лиц, то Сергей Мамедов подчеркнул, что речь идет не о контроле за их содержанием, а об упорядочении информации о факте пользования ими.
В реестре будет информация о банковских сейфах. То есть, кто ими пользуется, в каком банке и на какой срок. Данные о содержимом сейфов фиксироваться не будут.
Кроме того, законопроект усиливает требования к раскрытию конечных владельцев бизнеса. Компании должны будут подавать точную информацию о своих собственниках, а за ложные данные предусмотрят более строгую ответственность. По словам экспертов, такие изменения нужны для приближения финансовой системы Украины к европейским стандартам.
Важное нововведение законопроекта №14327 посвящено конечным бенефициарным владельцам бизнеса. В реестре будет фиксироваться базовая информация: кто является клиентом, в каком банке открыт сейф и на какой срок.
Государство делает очередной шаг к тому, чтобы информация о реальных владельцах бизнеса была правдивой, верифицированной
Никакие данные о содержимом сейфов или доступе к ним не будут включены. По его словам, для банков это техническая задача — своевременно и корректно передавать данные в реестр.
Для бизнеса это означает необходимость более ответственно отнестись к раскрытию информации о конечных владельцах. Формальное заполнение данных постепенно уходит в прошлое. Если компания сознательно представляет неправдивую информацию, это может иметь не только финансовые последствия в виде штрафов, но и осложнения в отношениях с банками и государственными органами
Достоверная информация о конечных владельцах бизнеса необходима банкам для оценки рисков и соблюдения требований финансового мониторинга.
Ужесточение ответственности за недостоверные данные является инструментом формирования понятной, прогнозируемой и доверительной финансовой среды, без которой интеграция Украины в европейское финансовое пространство невозможна
