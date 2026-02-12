"Не карательная идея": Минфин получит банковские данные украинцев, что это означает

Изменения нужны для приближения финансовой системы Украины к европейским стандартам

В Украине планируют создать единый государственный реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов граждан. Администрирование реестра планируется передать Министерству финансов Украины.

Что нужно знать:

В соответствии с предложениями законопроекта №14327 будет создан единый государственный реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов

В реестр будут вноситься только базовые данные: номер счета (IBAN), банк и ФИО владельца

Доступ к базе получат только банки и органы финансового мониторинга в пределах закона

Об этом "Телеграфу" рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.

По его словам, в реестре будет содержаться ограниченный набор данных:

номер счета в формате IBAN,

название банка,

ФИО владельца и т.д.

Информация об остатках средств или движении денег на счетах в этот реестр не включается. Доступ к нему получат только банки и органы финансового мониторинга в рамках закона.

Сама идея реестра не является уникальной или "карательной". Фактически речь идет о приведении системы учета счетов к европейским стандартам. Счета граждан и так находятся в правовом поле: используются для платежей и переводов, открываются и закрываются в соответствии с действующим законодательством. Реестр лишь упрощает администрирование этой информации и делает ее структурированной. они дают четкую структуру данных для компетентных органов, но не открывают доступ к деталям счета для третьих лиц подчеркнул Сергей Мамедов.

Он также добавил, что создание реестра не означает доступа государства к банковской тайне в классическом понимании.

Подобные реестры работают во многих странах ЕС. Они не разрушают конфиденциальности, они дают четкую структуру данных для компетентных органов, но не открывают доступ к деталям счета для третьих лиц пояснил Мамедов.

Ели говорить об индивидуальных сейфах физических лиц, то Сергей Мамедов подчеркнул, что речь идет не о контроле за их содержанием, а об упорядочении информации о факте пользования ими.

Сергей Мамедов

В реестре будет информация о банковских сейфах. То есть, кто ими пользуется, в каком банке и на какой срок. Данные о содержимом сейфов фиксироваться не будут.

Кроме того, законопроект усиливает требования к раскрытию конечных владельцев бизнеса. Компании должны будут подавать точную информацию о своих собственниках, а за ложные данные предусмотрят более строгую ответственность. По словам экспертов, такие изменения нужны для приближения финансовой системы Украины к европейским стандартам.

Важное нововведение законопроекта №14327 посвящено конечным бенефициарным владельцам бизнеса. В реестре будет фиксироваться базовая информация: кто является клиентом, в каком банке открыт сейф и на какой срок.

Государство делает очередной шаг к тому, чтобы информация о реальных владельцах бизнеса была правдивой, верифицированной подчеркнул Мамедов.

Никакие данные о содержимом сейфов или доступе к ним не будут включены. По его словам, для банков это техническая задача — своевременно и корректно передавать данные в реестр.

Для бизнеса это означает необходимость более ответственно отнестись к раскрытию информации о конечных владельцах. Формальное заполнение данных постепенно уходит в прошлое. Если компания сознательно представляет неправдивую информацию, это может иметь не только финансовые последствия в виде штрафов, но и осложнения в отношениях с банками и государственными органами пояснил банкир.

Достоверная информация о конечных владельцах бизнеса необходима банкам для оценки рисков и соблюдения требований финансового мониторинга.

Ужесточение ответственности за недостоверные данные является инструментом формирования понятной, прогнозируемой и доверительной финансовой среды, без которой интеграция Украины в европейское финансовое пространство невозможна подытожил собеседник.

