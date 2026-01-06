"Операция Путин": могут ли США похитить президента РФ, как Мадуро
Захват Путина является маловероятным, однако такая возможность существует
Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в "наркотерроризме" и "владении пулеметами". Операция по его захвату остается главной темой западных СМИ, но для украинцев главный интерес заключается в том, возможно ли провернуть такую хитрость с президентом России.
О том, что должно произойти, чтобы Соединенные Штаты направили спецназ в резиденцию Путина, "Телеграфу" рассказали военные эксперты и политологи.
Бортников и Белоусов должны стать предателями?
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак первым делом обращает внимание на географический вопрос: Венесуэла расположена достаточно близко к США, в то время как с Россией это гораздо труднее: для выполнения такой задачи американцам понадобится где-то разместить значительное количество американских самолетов, которые будут поддерживать эту операцию.
Потому что история с отправкой 10-20 спецназовцев в этом случае не сработает. Хотя она будет реальной в случае, если сложатся определенные обстоятельства:
Теоретически это возможно при единственном условии: если ближайшее окружение Путина его просто продаст. За американские паспорта, обещание не трогать их, их состояния, что-то в таком плане. Александр Бортников — директор ФСБ, вместе с Андреем Белоусовым — министром обороны — на двоих решат заблокировать Путина в его резиденции, подогнать туда два БТРа, разоружить федеральную службу охраны. И дать возможность американцам его забрать — это пока единственный вариант
Поэтому, по мнению эксперта, теоретически такой трюк с Путиным возможен. Хотя и непонятно, каким образом это реализовать практически и в чем смысл для Соединенных Штатов.
"Мировой полицейский" вернулся
Политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что проведение такой операции было предупреждением для россиян и, в первую очередь, китайцев.
Демонстрация силы, что "мировой полицейский" вернулся. Конечно, это не нравится россиянам, потому что это знак именно их элитам — убирайте Путина, будем договариваться с позиции силы
Политолог Алексей Якубин в свою очередь считает, что ключевой нюанс заключается в том, что Соединенные Штаты продемонстрировали, что западное полушарие остается сферой их интересов, и именно там они готовы действовать максимально жестко.
"По крайней мере, во Вашингтоне так это видят. И эта история с Мадуро должна продемонстрировать прежде всего другим латиноамериканским странам, что Соединенные Штаты готовы занимать публичную и несдержанную позицию в своих действиях. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это был сигнал и Кремлю, и другим регионам мира, но, по сути, это сигнал прежде всего Западному полушарию", — говорит эксперт.
Оксана Кузан, руководитель аналитического отдела Украинского центра безопасности и сотрудничества, отмечает, что разведки, в частности американская и украинская, занимаются вербовкой людей в высшем военно-политическом руководстве РФ, без чего проведение масштабных и сложных операций на территории врага было бы невозможным. Кроме того, по ее словам, украинские спецслужбы имеют возможность отслеживать передвижения и определять локации пребывания Путина, в частности за счет разветвленной агентурной сети.
Она напоминает, что два года назад суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. В то же время отсутствие политической воли, а также последующие встречи и переговоры, в частности на Аляске, позволяют ему избегать этого наказания.
"Основной задачей для США на данный момент является прекращение огня на любых приемлемых для сторон войны условиях, ради дальнейшего вливания средств в российскую экономику, пока в Москве не начались необратимые процессы. Такие действия нацелены на "отрыв" РФ от Китая, что по состоянию на сейчас выглядит фактически невозможным", — говорит она.
Готова ли к этому Россия?
Политолог Алексей Якубин отмечает, что история с Николасом Мадуро вызывает много вопросов из-за необычайной скорости и способа, которым произошла смена власти. Именно эта стремительность, по его словам, наталкивает на предположения о конспирологии.
"Создается впечатление, что могли существовать определенные предварительные договоренности с частью правящей венесуэльской элиты", — говорит Якубин.
Он обращает внимание и на изменение риторики действующего руководства Венесуэлы после отстранения Мадуро, что совпало с сигналами со стороны Вашингтона о готовности к сотрудничеству.
"В то же время и Трамп, и Белый дом намекают, что они готовы к сотрудничеству, и что нынешнее руководство Венесуэлы не против такого диалога", — отмечает эксперт.
Проводя параллели с Россией, политолог подчеркивает, что решающим фактором в подобных сценариях является не внешнее давление, а готовность внутренних элит.
Ключевой вопрос — готов ли российский правящий класс к сценарию смены руководителя. Россия является ядерной державой, имеет другую территориальную специфику и совсем другой уровень досягаемости для Соединенных Штатов Америки
