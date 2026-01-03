Мадуро не первый? Кого еще из президентов вывозили США и судили

Белый дом в 80-х проводил похожую операцию

Администрация США не только во время военной операции в Венесуэле захватила президента страны. Ведь Николас Мадуро фактически может повторить судьбу президента Панамы Мануэля Норьега.

"Телеграф" расскажет, что произошло с панамским лидером в конце 80-х. Заметим, что он был президентом страны с 1983 по 1989 год, пока США не вторглись в Панаму.

В начале политической карьеры Норьег был союзником США в Латинской Америке, однако к концу 80-х вышел из-под контроля. При его правлении страна превратилась в переправный пункт для колумбийских наркотиков, что не нравилось действующему президенту Штатов Джорджу Бушу-младшему.

Мануэль Норьег. Фото: Википедия

Именно поэтому в декабре 1989 США развернули военную операцию в Панаме. Главная ее цель была сместить Норьега с поста президента. Хотя тогда Белому дому не удалось его захватить, ведь президент спрятался на территории Ватикана. Но уже через 10 дней сдался американцам.

В 1992 году его приговорили к 40 годам тюрьмы за поощрение терроризма и торговлю наркотиками. Однако за сотрудничество с ЦРУ срок заключения уменьшили до 30 лет. Заключение отбывал в тюрьме штата Флорида. Он провел в американской тюрьме 17 лет по обвинению в наркотрафике. Умер бывший президент в Панаме в 2017 году.

Напомним, что 3 января США провели в Венесуэле операцию, в ходе которой захватили президента страны Мадуро и его супругу. Какая именно судьба может их ждать еще неизвестно.

