Сменил образ и развлекался на "русской вечеринке"? Куда сбежал от войны Влад Яма и как он изменился

Остается непонятным, как Яма выехал за границу

Известный танцор и судья телевизионных проектов Влад Яма был любимцем публики, но в начале полномасштабной войны сбежал из Украины и стал фигурантом многих скандалов. Вместе с семьей шоумен проживает в США и делится кадрами беззаботной жизни.

Что известно:

Влад Яма получил широкую известность благодаря участию в проекте "Танцы со звездами" и вскоре стал судьей телевизионных шоу

Танцор в начале полномасштабной войны вместе с семьей покинул Украину и сейчас живет в Майами

Яму часто критикуют за поведение в США, в частности из-за участия в "русской вечеринке"

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Влад Яма и чем занимается. Мы узнали, что танцор говорит о своем выезде из Украины.

Влад Яма — что о нем известно

Известный хореограф Влад Яма родился в 1982 году в Запорожье в семье педагогов. С ранних лет он проявлял интерес к танцам, что впоследствии определило его профессиональный путь. Получив образование в области физического воспитания, Влад начал преподавать хореографию в подростковом возрасте, работая с разными возрастными группами.

Влад Яма в молодости

Позже Яма переехал в Киеве, где продолжил совершенствовать мастерство, участвуя в танцевальных коллективах и выступая на различных сценах. Широкую известность получил благодаря участию в телевизионном проекте "Танцы со звездами", выступая в паре с певицей Натальей Могилевской.

Влад Яма и Наталья Могилевская в "Танцах со звездами", Фото: vladyama_official

Со временем Влад вошел в жюри таких популярных шоу, как "Танцуют все", "Украина имеет талант" и "Лига смеха", где проявлял себя как опытный эксперт и наставник.

Влад Яма был судьей "Танцов со звездами" и "Лиги смеха", Фото: vladyama_official

Где сейчас Влад Яма и чем занимается

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Влад Яма некоторое время не появлялся в публичном пространстве. Позже стало известно, что сначала он оставался в Украине и помогал родителям эвакуироваться из Запорожья, а затем с женой и сыном выехал в Европу, а оттуда — в США. Вопрос о том, как именно Яма пересек границу в условиях военного положения, до сих пор остается открытым. Сам танцор утверждает, что покинул страну законно.

Влад Яма с родителями, Фото: vladyama_official

Со временем Влад сообщил на своей странице в Instagram, что обосновался в Майами, где продолжает заниматься хореографией. Он преподает в танцевальных студиях и дает частные уроки. Также Яма работал диджеем на вечеринках.

Влад Яма работал диджеем в США, Фото: vladyama_official

Хореограф подчеркивает, что не забывает об Украине, благодарит военных за защиту и участвует в мероприятиях и акциях по сбору средств для поддержки ВСУ. Но несмотря на проукраинскую позицию, возвращаться на родину семья пока не планирует, что вызывает недовольство у многих поклонников.

Яма участвовал в акциях по сбору средств для помощи ВСУ, Фото: vladyama_official

В частности, волна критики обрушилась на него после участия в "русской вечеринке" в 2024 году в Чикаго, где он работал диджеем. По сообщениям телеграм-каналов, сторисы с вечеринки были в Instagram у самого Влада, однако потом они исчезли.

Теперь, друзья, русская вечеринка. Смотрите, как это происходит в Америке — говорит на одном из роликов женщина.

В ответ на обвинения Яма опубликовал несколько "историй" в Instagram и в одной из них заявил, что журналисты "перекрутили" информацию:

Ну, в целом все достаточно просто. Кто-то где-то сказал. Остальные журналисты, ну или "журналисты", тупо подхватили, потому что фамилию кликабельная (соседка точно знает). Поэтому к тем, кто верит Шарию и всяким батальонам, у меня нет вопросов. Остальным людям адекватным, охотно отвечу, что было на самом деле Влад Яма

Влад Яма, Фото: vladyama_official

Кроме того, Яма немного сменил имидж. Летом на фестивале Burning Man он появился с усами, но без бородки. В декабре 2025 года к танцору приехали родители из Запорожья, и по кадрам видно, что он продолжает оставаться в таком образе.

Влад Яма с женой в США, Фото: vladyama_official

Вместе с женой он путешествует по США и делится кадрами беззаботной жизни. Пара воспитывает сына Леона, которому недавно исполнилось 10 лет.

Влад Яма с женой и сыном, Фото: vladyama_official

