Вместо парковочного столбика — автомат: что известно о герое видео, которое стало вирусным в начале войны

Тогда украинец был разгневан

Прошло четыре года после начала большой войны — и история, когда-то разлетевшаяся соцсетями за считанные часы, получила продолжение. Израильский журналист Дов Гил-Гар снова пригласил в эфир украинца Станислава Старостенко — того самого мужчину, который в феврале 2022-го ворвался в прямой эфир с резким требованием помогать Украине.

Что следует знать

Герой вирусного видео 2022 года, ворвавшегося в иностранный эфир с парковочной колонкой, теперь защищает Украину в рядах 5-й отдельной штурмовой бригады

Израильский журналист Дов Гил-Гар провел повторное интервью с мужем

Уроженец ныне частично оккупированного Волчанская объяснил, что тогда был злой, и это переросло в сознательную борьбу за освобождение родного дома

Тогда его эмоциональная фраза о том, что "надо помогать Украине, а вы только п*здите!", стала вирусной и даже легендарной. В кадре он держал в руках парковочный столбик — потому что, как объяснял впоследствии, когда пришел записываться в терроборону, ему отказали из-за большого количества добровольцев. Людей без оружия просто не принимали. Так что импровизированный "аргумент" он нашел буквально на улице.

вирусное видео 2022

Сегодня Старостенко – военнослужащий ВСУ, боец 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. В новом совместном эфире, где также присутствовала Мария Писаренко, он объяснил, что четыре года назад его слова родились из ярости.

"Почему я был злой? Потому что в мой дом ворвались орки. Почему я должен был радоваться? Я был очень злой. И сейчас злой — потому что каждый день гибнут наши мирные люди", — признался военный

Мария Писаренко, тогда также попавшая в вирусный сюжет, сейчас работает пресс-секретарем премьер-министра Украины Юлия Свириденко. Она вспомнила, что это видео распространялось по всем соцсетям и, по ее словам, стало для многих точкой эмоциональной мобилизации. Старостенко, убеждена она, вдохновил тогда немало людей.

Мария Писаренко. Фото: souspilnist.org

Сам Старостенко говорит просто — думает о том, как выбить оккупантов из своей земли, победить и вернуться домой. Он родом из Волчанска в Харьковской области. Часть города находится под российской оккупацией.

Станислав Старостенко. Фото: instagram.com/stas.starostenko

После эфира Гил-Гар написал в соцсетях о своеобразной "встрече выпускников". "Мария Писаренко, которая тогда приютила нас в своем доме в Киеве, а сегодня является пресс-секретарем премьер-министра. Стас Старостенко, тогда разъяренный парень с палкой, который ворвался в эфир и стал звездой, а сегодня боец Вооруженных сил Украины. Четыре года после начала ужасной войны. Слава Украине!".

