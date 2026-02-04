Не пугайтесь: выходить замуж в 14 разрешат не всем. Что конкретно предлагается в новом кодексе по "детским бракам"

Ранние браки хотят разрешить в редких случаях

В проекте нового Гражданского кодекса (законопроект №14394), который проходит обсуждение в Комитетах Верховной Рады, содержится норма о возможности заключать брак с 14 лет. Конечно, это в исключительных случаях.

"Телеграф" сравнил предложенный вариант кодекса с действующим и выяснил, какие еще страны разрешают фактически детские браки и по каким причинам.

Проект Гражданского кодекса Украины зарегистрирован в ВР 22 января 2026 года. Инициаторами являются спикер парламента и правовед Руслан Стефанчук, его заместитель Александр Корниенко и еще три депутата – Елена Кондратюк, Николай Стефанчук и Иван Калаур. В пояснительной записке подчеркивается: основная причина пересмотра – необходимость создать современный, согласованный кодекс, отвечающий практическим потребностям граждан и бизнеса, а также обеспечивающий единство частного права.

Отдельный блок норм касается семейного права. Авторы подчеркивают кодекс, основанный на стандарте детоцентризма и принципе наилучших интересов ребенка. Последний "детализирован как реально действенная юридическая конструкция". А именно содержит требование"немедленности/разумного срока решения "детских" вопросов" и закрепляет право ребенка с четырнадцати лет на непосредственное обращение в суд за защитой своих прав или интересов. Об этом говорится в тексте пояснительной записки.

На этом фоне особенно противоречиво выглядит норма, позволяющая заключать брак в том же возрасте – в 14 лет (ст.1478 главы 94 Общие предписания о браке). Проект предусматривает, что суд может предоставить такое право несовершеннолетней девушке, если она забеременеет или родит ребенка. На сегодняшний день такое разрешение могут получить в судебном порядке только 16-летнее лицо и "если будет установлено, что это соответствует его интересам". При этом обычный брачный возраст для женщины и мужчины остается 18 лет.

Сравнение кодексов

В депутатской среде новая норма пока не вызвала возражения, по крайней мере, не была оформлена документально. В заключении Комитета ВР по правовой политике только указано, что проект Гражданского кодекса в целом прошел общественное обсуждение, озвучены замечания и предложения учтены. Поэтому в таком виде документ предложен внести в повестку дня 15 сессии IX созыва.

В социальных сетях же предложение ранних браков активно критикуют. Кто-то говорит о возвращении в Средневековье и приводит аналогию с детскими браками в Афганистане. Кто вообще считает, что изменения фактически узаконят педофилию. Ведь возраст сексуального согласия в Украине установлен – это как раз 16 лет, и любые сексуальные действия с лицом, не достигшим этого возраста, уголовно наказываются.

Следует отметить, что детские браки как глобальную проблему отмечают международные организации. К примеру, ЮНЕСКО определяет браки, заключенные до 18 лет, как форму принудительного брака. В одном из исследований отмечено, что основные угрозы раннее замужество несет для девушек, в том числе из-за уменьшения вероятности продолжать обучение. Также отмечается, что страны двигаются в сторону повышения брачного возраста. Среди примеров – Замбия, в которой в 2023 году установили абсолютный минимум для брака – 18 лет (к тому же с разрешения родителей разрешалось с 16 лет, и для младших – по решению суда). Болгария, где в 2023 году отменили исключения, дававшие разрешение на женитьбу несовершеннолетних от 16 лет. Или Колумбия, где в 2025 году отменили норму Гражданского кодекса, позволяющую несовершеннолетним старше 14 лет вступать в брак с разрешения суда или родителей.

Отметим, что Гражданский кодекс – это только проект и все новые нормы, или изменение действующих, введение которых он предусматривает – предмет дискуссии.

При этом проект вызвал критику и со стороны правозащитных организаций, но в части норм, исключающих возможность судебного признания факта существования семейных отношений между людьми одного пола. В совместном заявлении по этому поводу отмечено: "Данные положения создают риск дальнейшего удаления Украины от европейской системы прав человека, к которой Украина стремится присоединиться, и в то же время оставляют ЛГБТИК+ без реальной правовой защиты их семей".

"Телеграф" будет отслеживать, как будут развиваться события с нормой относительно ранних браков и в целом с обновлением Гражданского кодекса.

Как сообщал "Телеграф", ранние браки в Украине распространены среди ромов, несмотря на действующие законодательные ограничения здесь семьями становятся иногда девушки в возрасте 12-13 лет, а парни — 15-16.