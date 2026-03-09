В Украине начинают отключать отопление. Когда завершится сезон

В правительстве уже рассказали, что может повлиять на это

В Украине уже заговорили о прекращении отопления и завершении сезона. Так, в некоторых городах днем тепло не будут подавать, а ночью снова будут выключать.

Что нужно знать:

Продолжительность отопительного сезона зависит от погоды

В некоторых регионах тепло в дома могут подавать даже до 15 апреля

У Украины достаточно ресурсов, чтобы закончить отопительный сезон как планировалось

Об этом сообщил Черновицкий городской совет. Отмечается, что в Черновцах погода позволяет уменьшить объем подачи тепла.

"Из-за потепления МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" днем будет временно приостанавливать подачу тепла в дома. Ночью отопление будут восстанавливать, ведь ночи пока остаются прохладными", — говорится в сообщении.

При этом в мэрии подчеркнули, что отопительный сезон продолжается и его завершат тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд будет превышать +8°C.

Отметим, что в соответствии с правительственным постановлением №1267, отопительный сезон длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Однако города имеют право самостоятельно завершать сезон, если потепление в +8 градусов будет длиться в течение трех суток. Речь идет о среднесуточных показателях.

При этом учебные заведения могут продолжать отопительный сезон даже в апреле, в случае необходимости.

Что говорят в министерстве об отоплении

Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению, подчеркнул, что основная причина завершения отопительного сезона досрочно — погодные условия, передает Новости.LIVE. Сейчас у Украины достаточно ресурсов, чтобы ориентироваться исключительно на температурные показатели. Поэтому точной даты в правительстве не называют. Есть даже вероятность, что в отдельных городах сезон продлится до 15 апреля.

