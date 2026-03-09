В Україні починають вимикати опалення. Коли завершиться сезон

В Уряді вже розповіли, що може вплинути на це

В Україні вже заговорили про припинення опалення та завершення сезону. Так, в деяких містах вдень тепло не подаватимуть, а вночі знову вимикатимуть.

Що треба знати:

Тривалість опалювального сезону залежить від погоди

В деяких регіонах тепло в будинки можуть подавати навіть до 15 квітня

Україна має достатньо ресурсів, аби закінчити опалювальний сезон як планувалось

Про це повідомила Чернівецька міська рада. Зазначається, що наразі у Чернівцях погода дозволяє зменшити обсяг подачі тепла.

"Через потепління МКП "Чернівцітеплокомуненерго" вдень тимчасово призупинятиме подачу тепла в будинки. Уночі опалення відновлюватимуть, адже ночі поки залишаються прохолодними", — йдеться у повідомленні.

При цьому в мерії наголосили, що наразі опалювальний сезон триває та його завершать тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищуватиме +8°C.

Зауважимо, що відповідно до урядової постанови №1267, опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Однак міста мають право самостійно завершувати сезон, якщо потепління в +8 градусів триватиме протягом трьох діб. Йдеться про середньодобові показники.

При цьому заклади освіти та здоров'я можуть продовжувати опалювальний сезон навіть у квітні, якщо буде потреба.

Що кажуть в міністерстві про опалення

Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністра з відновлення, наголосив, що основна причина завершення опалювального сезону достроково — погодні умови, передає Новини.LIVE. Наразі Україна має достатньо ресурсів, аби орієнтуватись виключно на температурні показники. Тому точної дати в Уряді не називають. Є навіть ймовірність в окремих містах продовжити сезон до 15 квітня.

