Станет катастрофой для Венгрии: Орбан удивил заявлением в поддержку Украины (видео)

Стабильность на границах имеет большое значение для Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поражение Украины станет катастрофой для Венгрии. Он призвал остановить войну любой ценой.

Венгрия, по словам премьера, всегда выступала за скорейшее прекращение боевых действий в Украине. Видео с соответствующими заявлениями размещено на странице Виктора Орбана в сети X.

"Поражение Украины стало бы катастрофой для Венгрии. Это не только противоречит нашим интересам, но и требует достижения эффективной договоренности, чтобы этого не допустить. Стабильность у соседей имеет значение", — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия помогает энергостойкости Украины. Поскольку, по словам Орбана, его страна поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото Press-centr.com

"Между тем, война изо дня в день ослабляет Украину. Мир — это единственный путь ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру и делать это уже сейчас", — добавил премьер-министр.

Позиция Орбана по вступлению Украины в ЕС

Виктор Орбан продолжает блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как рассказали "Телеграфу" чиновники в Брюсселе, причиной таких действий являются политические мотивы политика.

По словам функционеров, официальная причина блокирования — нарушение прав венгерского меньшинства в Украине не выдерживает критики. Основным мотивом Орбана для таких действий является попытка удержаться во власти по результатам парламентских выборов в апреле 2026 года.

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото REUTERS/Bernadett Szabo

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виктор Орбан резко высказался по поводу решения о бессрочной заморозке российских активов, принятом Евросоюзом. По его словам, оно принято в обход Венгрии и может быть "объявлением войны" РФ.