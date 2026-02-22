Укр

Прощеное воскресенье 2026: красивые картинки для поздравления близких на украинском языке

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Голуби мира Новость обновлена 22 февраля 2026, 11:28
Голуби мира. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Пусть Прощеное воскресенье очистит мысли и успокоит сердце

Прощеное воскресенье в 2026 году приходится на 22 февраля – это последний день перед началом Великого поста в православной традиции. Ее еще называют Сиропусным воскресеньем. Суть праздника простая, но глубокая — извиниться и самому простить, чтобы войти в пост без обид.

Сделать это надо словами "Прости меня" — и отвечать "Бог простит, и я прощаю". В народной традиции в этот день еще и собирались семьей за столом.

Главный месседж Прощеного воскресенья – не формальность, а реальный шаг навстречу. Поздравление с этим днем — это знак того, что вы цените человека, у которого просите прощения.

"Телеграф" собрал для вас красивые открытки, чтобы вы могли прислать их своим родным. Красочная картинка точно вызовет улыбку у ваших близких в этот светлый праздник.

С прощеным воскресеньем картинки на украинском языке
Открытки для поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф
Картинки прощеное воскресенье
Открытки для поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф
Открытки прощеное воскресенье
Открытки для поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф
Прощеное воскресенье поздравления
Открытки для поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф
Прощеное воскресенье открытки
Открытки для поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: blik.ua
Прощеное воскресенье картинки
Открытки для поздравления с Прощеным воскресеньем. Фото: blik.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал о запретах в Прощеное воскресенье. В этот день нужно просить прощения и прощать.

Теги:
#Картинки #Открытки #Прощеное воскресенье #Привітання