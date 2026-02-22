Укр

Полотенца снова будут мягкими: какое простое средство добавить в стиральную машину

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Стирка полотенец
Стирка полотенец. Фото instagram.com

Эти советы вам понадобятся

Многим знакома ситуация, когда после нескольких циклов стирки махровые полотенца становятся жесткими, грубыми и неприятными на ощупь. Основная причина – накопление остатков порошка и минералов из воды, которые оседают на ворсинках и "склеивают" их. Чем чаще используется слишком много моющего средства или высокая температура, тем быстрее ткань теряет пышность. Однако существует простой способ, давно применяемый в отелях, чтобы полотенца оставались мягкими даже после десятков стирок. Об этом сообщает "Express".

Как вернуть полотенцам мягкость

Один из самых эффективных методов – использование обычного столового уксуса. Его добавляют в отсек для кондиционера во время стирки. Для полной загрузки барабана достаточно примерно одного стакана уксуса, а стиральный порошок засыпают в стандартный отсек.

Стирать полотенца рекомендуется при температуре 40°C в обычном режиме. Такая процедура помогает растворить остатки моющих средств и нейтрализовать жесткость воды. Повторять ее достаточно раз в месяц или когда полотенца начинают терять мягкость.

Если возникает обеспокоенность запахом уксуса, следует включить дополнительное полоскание — после высыхания посторонний аромат полностью исчезает.

Дополнительные советы для идеальной текстуры

После завершения стирки полотенца желательно несколько раз хорошо встряхнуть – это помогает разрыхлить ворс и предотвратить его слипание. Не стоит сушить их на горячих батареях или под прямым солнцем, ведь пересушивание ужесточает ткань. Лучший вариант – естественная сушка в хорошо проветриваемом помещении.

Соблюдение этих простых правил позволяет сохранить полотенца мягкими, пушистыми и приятными на тело надолго — без дорогих средств и лишних затрат.

Теги:
#Стирка #Полотенца #Лайфхак