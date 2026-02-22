Полотенца снова будут мягкими: какое простое средство добавить в стиральную машину

Эти советы вам понадобятся

Многим знакома ситуация, когда после нескольких циклов стирки махровые полотенца становятся жесткими, грубыми и неприятными на ощупь. Основная причина – накопление остатков порошка и минералов из воды, которые оседают на ворсинках и "склеивают" их. Чем чаще используется слишком много моющего средства или высокая температура, тем быстрее ткань теряет пышность. Однако существует простой способ, давно применяемый в отелях, чтобы полотенца оставались мягкими даже после десятков стирок. Об этом сообщает "Express".

Как вернуть полотенцам мягкость

Один из самых эффективных методов – использование обычного столового уксуса. Его добавляют в отсек для кондиционера во время стирки. Для полной загрузки барабана достаточно примерно одного стакана уксуса, а стиральный порошок засыпают в стандартный отсек.

Стирать полотенца рекомендуется при температуре 40°C в обычном режиме. Такая процедура помогает растворить остатки моющих средств и нейтрализовать жесткость воды. Повторять ее достаточно раз в месяц или когда полотенца начинают терять мягкость.

Если возникает обеспокоенность запахом уксуса, следует включить дополнительное полоскание — после высыхания посторонний аромат полностью исчезает.

Дополнительные советы для идеальной текстуры

После завершения стирки полотенца желательно несколько раз хорошо встряхнуть – это помогает разрыхлить ворс и предотвратить его слипание. Не стоит сушить их на горячих батареях или под прямым солнцем, ведь пересушивание ужесточает ткань. Лучший вариант – естественная сушка в хорошо проветриваемом помещении.

Соблюдение этих простых правил позволяет сохранить полотенца мягкими, пушистыми и приятными на тело надолго — без дорогих средств и лишних затрат.