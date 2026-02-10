Мобресурса недостаточно. Нардеп объяснил, реально ли избавиться от "бусификации" в Украине
Важно искать пути поощрения людей к защите государства
Так называемая "бусификация" – это один из инструментов пополнения армии. В условиях войны Украина не может избежать силовой мобилизации, она будет продолжаться и дальше.
Что нужно знать:
- Мобилизационного ресурса в Украине осталось на полтора года
- Избежать бусификации невозможно, ведь часть людей не выполняют закон
- Необходимо искать способы поощрять к мобилизации
Об этом и не только в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко: "От "бусификации" общество никуда не денется": нардеп об изменениях в бронировании, аресте счетов и защитниках ухилянтов в Раде
Следует отметить, что в конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил новоназначенному министру обороны Михаилу Федорову ряд задач. Один из них — разобраться с "бусификацией".
По словам Горбенко, если взять статистику, которую предоставляет омбудсмен Дмитрий Лубинец, то действительно примерно 2-3% — это "бусификация" с нарушениями. Остальные – на законном праве, военные (а все, кто служит в ТЦК – это, во-первых, военные, ветераны) выполняют закон.
Если опять же взять обращения к омбудсмену, то 97% в принципе не нравится то, что военные делают по закону. Поэтому скорее у кого-то нет желания защищать Родину, кто-то боится. Причину каждый может найти для себя. Но не сделана системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации. И единственной просьбы-приказа пану Федорову от президента Зеленского, откровенно говоря, будет ли достаточно?
Следовательно, уверен нардеп, Украина не может избежать "бусификации". Ведь когда человек нарушает закон (в том числе порядок военного учета) и его останавливает полиция, его задерживают.
А в какое автотранспортное средство тебя посадят, чтобы сопровождать воинскую часть, ТЦК или управление Нацполиции, точно уже нет разницы. Поэтому точно нужно собирать специалистов, и я думаю, что Михаил Федоров сможет предложить экспертное мнение президенту Зеленскому по системному решению проблематики мобилизации. В том числе и по поощрению к мобилизации, — резюмировал Горбенко
Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук сказал "Телеграфу", что сейчас в украинском обществе нет четкого понимания почему и зачем нужно воевать, что и создает немало проблем с ТЦК. Этот фактор влияет и на "бусификацию", которую многие осуждают.