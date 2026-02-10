Мобресурса недостаточно. Нардеп объяснил, реально ли избавиться от "бусификации" в Украине

Важно искать пути поощрения людей к защите государства

Так называемая "бусификация" – это один из инструментов пополнения армии. В условиях войны Украина не может избежать силовой мобилизации, она будет продолжаться и дальше.

Что нужно знать:

Мобилизационного ресурса в Украине осталось на полтора года

Избежать бусификации невозможно, ведь часть людей не выполняют закон

Необходимо искать способы поощрять к мобилизации

Об этом и не только в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко: "От "бусификации" общество никуда не денется": нардеп об изменениях в бронировании, аресте счетов и защитниках ухилянтов в Раде

Руслан Горбенко

Следует отметить, что в конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил новоназначенному министру обороны Михаилу Федорову ряд задач. Один из них — разобраться с "бусификацией".

По словам Горбенко, если взять статистику, которую предоставляет омбудсмен Дмитрий Лубинец, то действительно примерно 2-3% — это "бусификация" с нарушениями. Остальные – на законном праве, военные (а все, кто служит в ТЦК – это, во-первых, военные, ветераны) выполняют закон.

Если опять же взять обращения к омбудсмену, то 97% в принципе не нравится то, что военные делают по закону. Поэтому скорее у кого-то нет желания защищать Родину, кто-то боится. Причину каждый может найти для себя. Но не сделана системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации. И единственной просьбы-приказа пану Федорову от президента Зеленского, откровенно говоря, будет ли достаточно? Руслан Горбенко

Следовательно, уверен нардеп, Украина не может избежать "бусификации". Ведь когда человек нарушает закон (в том числе порядок военного учета) и его останавливает полиция, его задерживают.

А в какое автотранспортное средство тебя посадят, чтобы сопровождать воинскую часть, ТЦК или управление Нацполиции, точно уже нет разницы. Поэтому точно нужно собирать специалистов, и я думаю, что Михаил Федоров сможет предложить экспертное мнение президенту Зеленскому по системному решению проблематики мобилизации. В том числе и по поощрению к мобилизации, — резюмировал Горбенко

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук сказал "Телеграфу", что сейчас в украинском обществе нет четкого понимания почему и зачем нужно воевать, что и создает немало проблем с ТЦК. Этот фактор влияет и на "бусификацию", которую многие осуждают.