"Еще одна спецоперация России": нардеп раскрыл правду о "бусификации" в Украине

Кремль воспользовался молчанием украинской власти

Большинство роликов о так называемой "бусификации" является частью российской информационной спецоперации. Украина сама дала Москве возможность сорвать мобилизацию из-за отсутствия коммуникации с обществом. Многие видео создали искусственно или смонтировали, а слово "бусификация" специально придумали для отрицательной окраски.

Что нужно знать:

Россия запустила технологическую спецоперацию против Украины

Видео распространяли боты с фейковых аккаунтов

Слово "бусификация" придумали специально для отрицательного воздействия

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Голос", председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин. Подробнее читайте в материале: "Telegram обращается с Украиной, как гопник: Юрчишин о скандальных видео с ТЦК, деньгах на телемарафон и трюк Ахметова".

Депутат объяснил, что государство самоустранилось от процесса мобилизации и не разъясняло обществу правила вовлечения людей в ВСУ. Это дало России возможность бросить свои месседжи.

То же слово "бусификация". Это конкретно созданный "вирус", который четко и сразу дает эмоциональную окраску. Под это тиражировалось множество роликов. Часть из них имела хоть какую-то основу, а большинство, в принципе, были созданы искусственно или смонтированы, говорит нардеп.

Юрчишин отметил, что даже когда журналисты развенчивали фейки, это все равно подпитывало информационную спецоперацию России. У людей создавалось впечатление: если оправдываются, значит что-то не так.

В начале войны в Украине царила идея, что конфликт быстро завершится и массовой мобилизации не требуется. Когда в 2023 году прозвучала цифра о необходимости привлечения около 500 тысяч военнослужащих, президент это опровергал. Сейчас стало ясно, что цифры были обоснованы.

Власти не решали проблемы злоупотреблений со стороны отдельных чиновников и не общались с людьми. Это дало возможность России играть первым номером в информационном пространстве.

Ярослав Юрчишин

Нардеп сообщил, что украинские спецслужбы проводили исследование роликов. Он не назвал точных пропорций, но подтвердил: большое количество видео манипуляции. Информация появлялась на неизвестных или только что созданных аккаунтах и очень быстро распространялась ботами и фейковыми профилями. Потом подключались живые люди.

Показательным примером депутат назвал распространение материала о гибели военнослужащего во Львове. Под публикацией появилось множество ехидных смайликов. Анализ показал, что их оставляли боты из Вьетнама.

Юрчишин отметил, что наша неготовность принимать сложные решения была использована Россией для технологически проработанной спецоперации. Он также добавил, что даже международные партнеры начали спрашивать о целесообразности помощи оружием, когда в Украине не хватает людей. Это тоже результат российской информационной кампании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что депутаты против "бусификации", но Генштаб должен предложить решение. В Раде прокомментировали стычки с ТЦК в Одессе.