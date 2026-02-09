Укр

Украинцы массово травятся "неизвестным веществом"? Что известно

Елена Руденко
Полтава, отравление Новость обновлена 09 февраля 2026, 14:33
Неправильное использование генераторов может привести к серьезным последствиям

По сети распространилась информация, что в Полтавской области люди начали "массово" травиться неизвестным веществом. Однако в ГСЧС заявили, что это не соответствует действительности, на самом деле речь идет о случаях отравления угарным газом.

В Полтавской области массовые отравления "неизвестным веществом"?

В сети распространилась информация о массовом отравлении неизвестным веществом в Полтавской области

Об отравлении шести человек неизвестным веществом действительно сообщили в ГСЧС Полтавщины. Оба случая произошли 8 февраля — четыре человека (в том числе двое детей) отравились в Полтавском районе и два человека (один ребенок) — в Полтаве, говорится в сводке об основных чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и другого характера на территории Полтавской области за сутки.

Отравления в Полтавской области 8 февраля
В ГСЧС действительно дали такую информацию

Чем действительно отравились люди в Полтавской области — заявление ГСЧС

Однако когда информация начала распространяться, в ГСЧС заявили, что информация о "массовых отравлениях неизвестным веществом" на Полтавщине не соответствует действительности и подается без подтвержденных деталей. По уточненной информации от медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом.

За выходные от отравления угарным газом погибли четверо украинцев

За неполные выходные 7-8 февраля, по данным ГСЧС, из-за отравления угарным газом в Украине погибли четыре человека. Еще 25 пострадали (из них 15 детей).

Среди пострадавших целые семьи с совсем маленькими детками. Утром в воскресенье в с. Жуковцы в Киевской области из-за нарушения правил использования генератора пострадала семья, в том числе дети 2024 и 2025 годов рождения.

Кроме того, от неисправности печного и газового отопления на Тернопольщине и в Виннице погибли четыре человека (по два в каждом регионе). В основном инциденты произошли в сельской местности и охватили восемь областей.

Наиболее распространенной причиной отравления угарным газом в выходные 7-8 февраля стали генераторы (5 случаев). Люди продолжают ставить их слишком близко к окнам или даже в строго запрещенных помещениях.

Два случая отравлений из-за неисправности печного отопления. Причины в трещинах в печах, преждевременно закрытых заслонках. Еще два случая отравления зафиксированы из-за неисправности газового оборудования.

Как сообщал "Телеграф", в 2024 году на Житомирщине в доме погибли сразу семь человек. Они отравились угарным газом.

